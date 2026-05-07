Dominic Fritz a declarat, joi la Digi24, că i-a transmis lui Nicușor Dan motivele pentru care formațiunea nu mai poate guverna alături de PSD și a susținut că social-democrații au spus „la revedere la calea proeuropeană”. Președintele USR a adăugat că presupune că va mai avea loc o rundă de „consultări mai largi” la Cotroceni.

Întrebat cum l-a găsit pe șeful statului, la discuția informală de miercuri, și dacă era îngrijorat, liderul USR a răspuns: „Bineînțeles că președintele este preocupat de ce se întâmplă”.

„Bineînțeles că președintele e implicat în găsirea unor soluții, dar ce i-am transmis sunt motivele de ce credem că mai putem să guvernăm cu PSD. Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus la revedere la calea proeuropeană a României și la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care majoritatea oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis președintelui și cred că a înțeles foarte bine. Acum așteptăm următorul pas. Eu presupun că o să mai fie, așa a și anunțat, după această rundă de consultări informale, o să mai fie o rundă de consultări mai largi”, a declarat Fritz, joi la Digi24.

El a precizat că poziția USR de a nu mai coopera cu PSD nu l-a surprins pe Nicușor Dan.

„Nu cred că l-am surprins, tocmai pentru că USR a votat asta și înainte de moțiune. Am reiterat de mai multe ori că asta va fi decizia noastră. Toată lumea știe că USR e un partid consecvent, ținem la principiile noastre și tocmai de aceea nu cred că a fost o surpriză pentru președinte”, a precizat el.

Critici la adresa AUR

Dominic Fritz a comentat și atacurile lansate de liderul AUR la adresa președintelui: „Nu. E ridicol și atacurile la președinte ale lui George Simion doar arată jocul cinic pe care îl joacă AUR, pentru că în același timp în care se dă ca o forță antisistem, care se bate cu președintele țării, în același timp sunt prieteni cu PSD, votează o moțiune cu PSD, se aliniază cu PSD, partidul care a corupt această țară. Cred că foarte mulți, inclusiv votanți AUR sunt dezamăgiți în aceste zile de această nouă direcție pro PSD-AUR și tocmai de aceea nu cred că mulți vor fi păcăliți de încercarea lui Simion să acopere această nouă prietenie cu PSD cu o retorică împotriva președintelui”, a mai spus acesta.

„Mingea este în curtea PSD”

Întrebat de ce președintele a început discuțiile cu USR, Fritz a răspuns: „Nu aș citi prea mult. Știu că se fac speculații”, a subliniat liderul USR.

El a adăugat că actuala criză politică nu se va încheia rapid și a criticat PSD pentru modul în care gestionează situația: „Momentan eu văd că PSD speră că ne poate păcăli încă o dată și această naivitate, acest cinism ne constă foarte scump și nu cred că această criză se va închide foarte repede. Dacă aș avea soluția secretă în sertar, aș fi spus-o demult. De aceea am avertizat nu faceți acest pas, nu mai există cale de întoarcere. Dar nu plecăm niciunde. Vom veni cu soluții pentru România, cu inițiative de legi comune în Parlament. (...) Dar cine va guverna. Mingea este în curtea PSD”, a declarat Fritz, la Digi24.

