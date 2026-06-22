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Dominic Fritz, după anunțul premierului desemnat privind discuțiile cu AUR: „Veştea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”

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Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă, luni, că Adrian Veştea „va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”. „Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului?”, a transmis Fritz, adăugând că USR rămâne consecvent şi nu va vota „un guvern antireformă”.

„George Simion tocmai a anunţat că AUR vrea să se «reconcilieze» cu PSD. Veştea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion. Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?", a transmis, luni, preşedintele USR, Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, USR rămâne consecvent:

„- Nu votăm un guvern antireformă.

- Nu votăm un guvern al extracţiei banilor românilor în buzunare personale.

- Nu votăm un guvern al incompetenţilor dovediţi.

- Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-şi doresc un stat care livrează pentru ei”.

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Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că, dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR.

El a precizat că îl aşteaptă la sediul partidului pe premierul desemnat Adrian Veştea, până la ora 20.00.

În urmă cu scurt timp, premierul desemnat Adrian Veştea a anunţat că este „un om al dialogului şi al consensului".

„Înţelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu preşedintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România şi de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formaţiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a transmis Adrian Veştea.

Editor : B.E.

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