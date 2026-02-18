Dominic Fritz, după decizia CCR: „Nu e o victorie, ci un gest de normalitate”

Președintele USR Dominic Fritz a reacționat, miercuri, după decizia Curții Constituționale care a confirmat constituționalitatea reformei pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților.

„Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. Este și o afirmare a democrației: greșelile politice din trecut pot fi reparate tot prin votul politic. Nu există spații în societate unde regulile jocului să nu poată fi schimbate prin claritate morală și asumare”, a scris Fritz, miercuri pe Facebook.

El a adăugat că USR, alături de mulți membri ai societății civile, s-a aflat „de partea corectă a istoriei” și a subliniat că decizia deschide drumul spre reforme menite să reducă privilegiile și influența intereselor speciale, considerând că doar astfel România „se poate vindeca”.

În mesaj, Fritz a recunoscut că nu toți vor accepta decizia Curții cu aplauze și că „zbateri vor mai exista”, dar a reiterat importanța asumării politice și a clarității morale în implementarea reformelor.

Declarația vine în contextul în care CCR a validat modificările legislative privind pensiile speciale ale magistraților, decizie care deschide calea pentru aplicarea noilor prevederi referitoare la vârsta de pensionare și la modul de calcul al pensiilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu