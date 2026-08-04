Live TV

Dominic Fritz, după sancțiunea primită în urma deciziei ANI: „Dreptul şi dreptatea nu sunt întotdeauna acelaşi lucru”

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ordinul Prefecturii: salariul îi este redus cu 10% timp de șase luni Acuzații la adresa PSD și ANI „Nu voi ceda”

Președintele USR și primarul Timișoarei Dominic Fritz susține că este ținta unei campanii politice după ce Prefectura Timiș a emis ordinul prin care indemnizația sa este diminuată cu 10% timp de șase luni, în urma unei decizii definitive privind un conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate (ANI). Într-o postare publicată marți pe Facebook, liderul USR afirmă că sancțiunea este prevăzută de lege, însă acuză PSD că încearcă să modifice legislația pentru a-i înceta mandatul.

Dominic Fritz și-a început mesajul amintind de presiunile despre care spune că a fost ținta încă din primul mandat.

„«Stai în banca ta, sunt oameni mai mari ca tine la București» e cea mai celebră amenințare pe care am primit-o ca primar (când am demolat gardul ilegal la str. Cezar). Au mai fost multe altele, mai mult sau mai puțin voalate, prin terți sau directe”, a scris Dominic Fritz, marți pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ordinul Prefecturii: salariul îi este redus cu 10% timp de șase luni

Liderul USR a anunțat că Prefectura Timiș a pus în aplicare sancțiunea prevăzută de lege în urma deciziei ANI.

„Azi am primit sancțiunea oficială pentru «conflictul de interese» din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea”, a precizat Fritz în postare.

Primarul Timișoarei spune că acceptă sancțiunea, însă consideră că decizia este nedreaptă.

„Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar”, a adăugat liderul USR.

Acuzații la adresa PSD și ANI

Dominic Fritz afirmă că nu a avut parte de un proces echitabil și acuză PSD că exercită influență asupra ANI și asupra unei părți din sistemul judiciar.

„Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar”, a scris primarul Timișoarei.

El susține că reprezentanții PSD au indus în eroare opinia publică în privința consecințelor deciziei ANI.

„Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi”, a continuat Fritz.

Citește și: Legea integrității 2.0, votată de Camera Deputaților. PSD și AUR și-au susținut reciproc amendamentele. Reacțiile partidelor

Dominic Fritz susține că PSD încearcă acum să modifice legea pentru a introduce sancțiunea încetării mandatului.

„Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat”, a afirmat președintele USR.

Acesta consideră că miza depășește cazul său personal.

„Amenințarea nu mi se mai adresează mie. Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: «Legea dispune numai pentru viitor»).”, a mai scris Dominic Fritz.

„Nu voi ceda”

În încheiere, liderul USR spune că își va continua activitatea la conducerea Primăriei Timișoara și în fruntea partidului.

„Mesajul lor e clar. Clar să fie și al meu: Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care și-au pus încrederea și speranța în schimbările pe care reușim să le facem în Timișoara și în țară”, a transmis Fritz pe Facebook.

Acesta spune că se bazează pe sprijinul timișorenilor și al colegilor din partid.

„Și știu alături de mine mii și mii de timișoreni, de colegi din USR și nu numai, de cetățeni simpli care s-au săturat de prădarea țării și de lupul PSD care ne explică cum e paznic la oi”, a completat primarul Timișoarei.

Mesajul său se încheie cu un apel către susținători.

„Vă mulțumesc pentru încurajări și susținere. Vă promit că vom câștiga această luptă, indiferent cât de jos vor coborî”, a încheiat liderul USR.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
5
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Digi Sport
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Legea integrității 2.0, votată de Camera Deputaților. PSD și AUR și-au susținut reciproc amendamentele. Reacțiile partidelor
Viceprimarul Brașovului, Flavia Goghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, a fost achitată definitiv în dosarul „Catacombelor”. Argumentul invocat de instanță
sorin grindeanu si ilie bolojan
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea centralelor pe cărbune
ludovic orban
Ludovic Orban, despre Nicușor Dan: „Este principalul vinovat, alături de PSD, pentru actuala criză politică”
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, în cazul în care ar fi desemnat premier: „Dacă nu voi avea majoritate, îmi depun mandatul”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
„Nu anticipăm probleme”. Ilie Bolojan anunță care este situația la...
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legile privind criza carburanților și TVA...
Alexandru Nazare
„Moody's, următorul test de rating al României”. Alexandru Nazare...
gheorghita vlad si marius lazurca la pentagon
Consilierul pe securitate națională de la Cotroceni și șeful Armatei...
Ultimele știri
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
Încep înscrierile pentru Programul FIV 2026. Cine poate primi sprijin și care este limita de vârstă pentru femei
Ucraina e „piesa cheie” în planul lui Putin de a recâștiga influenţa asupra fostelor state sovietice, spune Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am cinci tumori la axilă. Una în piept. Am aflat că mi s-a dus la oase". Alina Pușcău, în lacrimi după un...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat...
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât pierde la pensie un român care a muncit 10 ani „la negru”. Diferența poate ajunge la mii de lei
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire