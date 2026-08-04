Dominic Fritz, după sancțiunea primită în urma deciziei ANI: „Dreptul şi dreptatea nu sunt întotdeauna acelaşi lucru”

Președintele USR și primarul Timișoarei Dominic Fritz susține că este ținta unei campanii politice după ce Prefectura Timiș a emis ordinul prin care indemnizația sa este diminuată cu 10% timp de șase luni, în urma unei decizii definitive privind un conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate (ANI). Într-o postare publicată marți pe Facebook, liderul USR afirmă că sancțiunea este prevăzută de lege, însă acuză PSD că încearcă să modifice legislația pentru a-i înceta mandatul.

Dominic Fritz și-a început mesajul amintind de presiunile despre care spune că a fost ținta încă din primul mandat.

„«Stai în banca ta, sunt oameni mai mari ca tine la București» e cea mai celebră amenințare pe care am primit-o ca primar (când am demolat gardul ilegal la str. Cezar). Au mai fost multe altele, mai mult sau mai puțin voalate, prin terți sau directe”, a scris Dominic Fritz, marți pe Facebook.

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Ordinul Prefecturii: salariul îi este redus cu 10% timp de șase luni

Liderul USR a anunțat că Prefectura Timiș a pus în aplicare sancțiunea prevăzută de lege în urma deciziei ANI.

„Azi am primit sancțiunea oficială pentru «conflictul de interese» din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea”, a precizat Fritz în postare.

Primarul Timișoarei spune că acceptă sancțiunea, însă consideră că decizia este nedreaptă.

„Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar”, a adăugat liderul USR.

Acuzații la adresa PSD și ANI

Dominic Fritz afirmă că nu a avut parte de un proces echitabil și acuză PSD că exercită influență asupra ANI și asupra unei părți din sistemul judiciar.

„Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar”, a scris primarul Timișoarei.

El susține că reprezentanții PSD au indus în eroare opinia publică în privința consecințelor deciziei ANI.

„Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi”, a continuat Fritz.

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Dominic Fritz susține că PSD încearcă acum să modifice legea pentru a introduce sancțiunea încetării mandatului.

„Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat”, a afirmat președintele USR.

Acesta consideră că miza depășește cazul său personal.

„Amenințarea nu mi se mai adresează mie. Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: «Legea dispune numai pentru viitor»).”, a mai scris Dominic Fritz.

„Nu voi ceda”

În încheiere, liderul USR spune că își va continua activitatea la conducerea Primăriei Timișoara și în fruntea partidului.

„Mesajul lor e clar. Clar să fie și al meu: Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care și-au pus încrederea și speranța în schimbările pe care reușim să le facem în Timișoara și în țară”, a transmis Fritz pe Facebook.

Acesta spune că se bazează pe sprijinul timișorenilor și al colegilor din partid.

„Și știu alături de mine mii și mii de timișoreni, de colegi din USR și nu numai, de cetățeni simpli care s-au săturat de prădarea țării și de lupul PSD care ne explică cum e paznic la oi”, a completat primarul Timișoarei.

Mesajul său se încheie cu un apel către susținători.

„Vă mulțumesc pentru încurajări și susținere. Vă promit că vom câștiga această luptă, indiferent cât de jos vor coborî”, a încheiat liderul USR.

Editor : Ana Petrescu