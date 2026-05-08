Dominic Fritz exclude o fuziune între USR și PNL: „Suntem partide distincte, cu electorate distincte”. Ce spune despre polul reformist

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a spus vineri că exclude o fuziune cu PNL, pentru că sunt două partide distincte, cu o istorie distinctă şi cu electorate distincte. Eșl a adăugat că polul reformist este deocamdată o mişcare între PNL şi USR, ca doi parteneri egali.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat la Antena 3 dacă am putea să vedem o alianţă PNL-USR, electorală, în 2028, sau chiar o fuziune, după modelul PNL-PDL, potrivit News.ro.

„Exclud o fuziune, pentru că suntem două partide distincte, cu o istorie distinctă şi cu electorate distincte, dar împărtăşim o viziune comună sub conducerea domnului Bolojan, o viziune comună pentru o Românie modernă, puternică, şi vedem acest pericol pe care îl pune prezenţa - sau omniprezenţa - PSD, care, indiferent de rezultatele alegeri, pare că vrea să pună mână pe toată puterea în stat şi pe toate resursele în stat. Şi asta este motivul de ce acum am spus că trebuie să ne unim forţele, trebuie să ne aliniem, cel puţin, în perioada următoare”, a spus președintele USR.

El a menţionat că „România are nevoie de o mişcare reformistă şi mai mare decât a reuşit până acum USR să o coaguleze în jurul ei”.

„De aceea, cred că ce vedem zilele astea, coordonarea între USR şi PNL, va putea să aibă şi o finalitate în 2028. Sub ce formă? Nu acum facem strategii electorale, acum trebuie să fim responsabili pentru România şi asta pentru noi înseamnă un clar nu la PSD”, a subliniat Fritz.

Întrebat cine va conduce acest pol reformist, Fritz a menţionat că „polul reformist va fi şi este, deocamdată o mişcare între PNL şi USR, ca doi parteneri egali”.

„Suntem în Parlament aproape la egalitate. PNL are 14%, USR 12% şi suntem, încă o dată, două partide cu idei multe, cu o viziune pentru o Românie fără hoţie, pentru investiţii, pentru corectitudine şi de aceea acum vedem că ceea ce ne uneşte este mai mult decât ce ne desparte şi de aceea facem aceşti paşi împreună. Asta încă nu este o formalizare, nu am semnat un protocol, dar vom vedea în perioada următoare că împreună suntem mai puternici şi da, este nevoie să ne unim în faţa acestui colos PSD-AUR care încearcă să întoarcă timpul”, a mai spus el.

