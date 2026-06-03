Dominic Fritz: Există deja o majoritate funcțională, cu extremiști. „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, miercuri, că majoritatea PSD-AUR a votat la conducerea Institutului Cultural Român o colaboratoare a lui Adrian Năstase (propusă de PSD) şi un colaborator al lui Călin Georgescu (propus de AUR). „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, afirmă Fritz. Acesta avertizează că „şarada PSD de a avea în acelaşi timp o majoritate de rezervă cu AUR şi un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR”.

„Majoritatea PSD-AUR a votat o colaboratoare a lui Adrian Năstase (propusă de PSD) şi un colaborator al lui Călin Georgescu (propus de AUR) la şefia instituţiei care promovează cultura română în străinătate, ICR. Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?", a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Acesta se întreabă dacă mai crede cineva în dorinţa PSD de a face o coaliţie „proeuropeană” când „ne demonstrează zi de zi în parlament că deja există o altă majoritate funcţională cu extremiştii?”.

„Moţiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpăţânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operaţiune de salvare a PSD-ului începută de mult. AUR a fost creat special să captureze furia oamenilor fără să pună în pericol privilegiile sistemului sau dominaţia PSD. E un vehicul de marketing pentru ca privilegiaţii şi cutiile lor de pantofi să nu fie deranjaţi cu adevărat", a mai transmis liderul USR.

Potrivit acestuia, „George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguţ «să trăiţi» pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament”.

„Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească. Nu cred că păcăleala va merge la nesfârşit. De aceea ţin aşa de mult la linia de «consecvenţă pe faţă» a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli şi scheme de marketing”, a mai declarat preşedintele USR.

Dominic Fritz afirmă că „şarada PSD de a avea în acelaşi timp o majoritate de rezervă cu AUR şi un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR”.

Plenul Senatului a votat, marţi, o nouă conducere a Institutului Cultural Român, Corina Încrosnatu, propunerea PSD, fiind aleasă preşedinte al Institutului.

Corina Încrosnatu, propunerea grupului PSD, a fost votată de plen cu 81 de voturi „pentru” şi 34 de voturi "împotrivă".

Plenul i-a mai votat pe Adriana Gae, propunerea grupului parlamentar AUR, cu 73 voturi „pentru” şi 43 de voturi „împotrivă” şi pe Attila Weinberger, propunerea grupului UDMR, care a primit 89 voturi „pentru” şi 27 de voturi contra.

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Editor : Sebastian Eduard