Liderul USR Dominic Fritz a declarat, duminică, la Digi24, că îl cunoaște pe premierul desemnat Adrian Veștea din ședințele de coaliție, unde „de obicei a tăcut”. El face referire la afirmațiile senatorului de Brașov Irineu Darău, care „ne spune că există o rețea extractivă în jurul domnului Veștea la Brașov”. „Un guvern, ca să aibă succes, ca să poată să facă lucruri reale pentru români, trebuie să aibă încrederea oamenilor”, mai spune Fritz.

„Nu am avut niciodată o discuție aprofundată cu el. Îl știu pentru că a participat la mai multe ședințe de coaliție, dar de obicei a tăcut. Deci nu pot să zic că am o judecată directă.

Irineu Darău din Brașov de mult timp ne spune că există o rețea extractivă, ca să mă exprim elegant, în jurul domnului Veștea. Există o rețea în Brașov în care resursele statului sunt folosite pentru unii sau alții. Am văzut că acum a ieșit un general NATO care a deplâns pasivitatea dânsului în Dezvoltare, a unor structuri de apărare și cu siguranță vom vedea mai multe.

Un guvern, ca să aibă succes, ca să poată să facă lucruri reale pentru români, trebuie să aibă încrederea oamenilor. Să aduci un om și să îl pui într-o poziție fără să fi lucrat pentru această încredere, de exemplu, într-o campanie electorală, fără să le fie clar oamenilor care este legătura între votul lor și puterea acestui om, n-are cum să se sfârșească bine așa ceva”, a afirmat Dominic Fritz.

Editor : Alexandru Costea