Dominic Fritz ia apărarea UDMR și-l atacă pe Adrian Veștea: Sistemul clientelar care îl dorește prim-ministru generează ură interetnică

Preşedintele USR, Dominic Fritz, cere instituţiilor statului să intervină, acuzând că a fost aprins focul urii interetnice, după ce UDMR a anunţat că nu susţine un premier care negociază pe faţă cu AUR. „Ştiu ce înseamnă pacea interetnică, dar ştiu şi cât de fragilă este când cineva decide s-o instrumentalizeze politic”, afirmă Fritz, adăugând că „sistemul clientelar care şi-l doreşte pe Adrian Veştea prim-ministru e în stare să genereze ură interetnică doar ca să-şi instaleze guvernul”.

„L-a sunat premierul Magyar pe Kelemen? UDMR refuză să voteze un premier care negociază pe faţă cu AUR, partid care le-a călcat în picioare, la propriu, mormintele strămoşilor. Răspunsul este un linşaj mediatic intolerabil care pune sub semnul întrebării loialitatea unei întregi comunităţi, cu tot felul de teorii absurde despre cum a intervenit Budapesta la formarea guvernului la noi.

Conduc un oraş unde românii, maghiarii, sârbii şi germanii trăiesc împreună de sute de ani. Au construit împreună Timişoara prin puterea diversităţii”, a scris, joi, pe Facebook, liderul USR, Dominic Fritz.

Acesta anunţă că ştie ce înseamnă pacea interetnică, dar şi cât de fragilă este când cineva decide s-o instrumentalizeze politic.

„Sistemul clientelar care şi-l doreşte pe Adrian Veştea prim-ministru e în stare să genereze ură interetnică doar ca să-şi instaleze guvernul. E direct din manualele de propagandă folosite în cele mai întunecate momente ale istoriei. Nu sunt doar cuvinte. E un foc pe care nimeni nu-l poate stinge uşor, odată aprins. Fac un apel la responsabilitate: nu vă jucaţi cu focul urii interetnice. Cer statului român să reacţioneze”, a mai transmis preşedintele USR.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacţionat, miercuri seară, după ce „unii” au susţinut, ”fără nicio dovadă şi fără un pic de ruşine”, că UDMR ar fi decis să nu voteze Guvernul Veştea după ce el ar fi fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter.

”Staţi liniştiţi, oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie (...) Suntem în stare să gândim cu capul nostru”, a transmis liderul UDMR.

UDMR a anunţat că nu va susţine învestirea Guvernului Veştea.

Editor : B.E.