Președintele USR, Dominic Fritz, îi răspunde liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, după ce aceasta a acuzat familiile din România și Bulgaria că trăiesc „în lux" din alocațiile plătite de statul german. Într-un mesaj video în limba germană, înregistrat în fața Bundestagului, Fritz a criticat afirmațiile acesteia și a transmis că nu partidul AfD decide cine aparține Europei.

Reacția liderului USR vine după un discurs susținut de Alice Weidel în Bundestag, în timpul dezbaterilor privind bugetul Germaniei pentru 2027. Lidera AfD a susținut că familii întregi din România și Bulgaria trăiesc în lux din ajutoarele sociale acordate de statul german. Mai mult, aceasta a pus sub semnul întrebării existența copiilor pentru care sunt solicitate alocațiile.

Dominic Fritz a respins acuzațiile și a explicat că alocația pentru copii este de 259 de euro pe lună, iar în cazul copiilor care locuiesc în România, Germania plătește doar diferența față de alocația acordată de statul român.

„Ne puteți jigni, puteți răspândi cifre false despre noi, puteți visa să ne remigrați, dar cine aparține Europei nu decideți dumneavoastră. Cu toții suntem Europa", a transmis liderul USR.

Acesta a ironizat și afirmația lui Weidel potrivit căreia nu se știe dacă acești copii există cu adevărat. "E ca și cum aș spune: "Nu știe nimeni dacă AfD are un plan, dar funcționează de minune"", a comentat Dominic Fritz.

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Într-o postare pe Facebook, liderul USR a făcut referire și la salariul liderei AfD, despre care a afirmat că se ridică la 24.000 de euro, echivalentul a peste 90 de alocații pentru copii. Fritz a subliniat că printre contribuabilii care susțin bugetul Germaniei se numără și sute de mii de români care lucrează în această țară, în domenii precum sănătatea, transporturile și construcțiile.

Dominic Fritz a criticat și ideea de "remigrare" promovată de AfD, atrăgând atenția asupra consecințelor pe care plecarea muncitorilor străini le-ar avea asupra economiei germane. El a dat ca exemple cei 5.000 de medici români din spitalele germane, dar și muncitorii sezonieri din agricultură și angajații din logistică.

Liderul USR a mai subliniat că dezbaterea privind solicitanții de azil nu trebuie confundată cu situația cetățenilor români și bulgari, care beneficiază de dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană. La finalul mesajului, Fritz a spus că așteaptă în continuare scuze din partea liderei AfD.

În discursul susținut în Bundestag, Alice Weidel a cerut înăsprirea politicilor de migrație, prin controale mai stricte la frontiere, intensificarea deportărilor și eliminarea stimulentelor financiare pentru migrație. Lidera AfD a propus și înăsprirea condițiilor pentru obținerea cetățeniei germane, susținând că naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani de ședere în Germania.

Editor : A.R.