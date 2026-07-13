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Exclusiv Dominic Fritz îl contrazice pe Kelemen Hunor pe tema consultărilor: Eu n-am fost zen. Nu ne-am dus la Cotroceni să facem yoga împreună

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Dominic Fritz
Dominic Fritz. Foto: USR
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Președintele USR, Dominic Fritz, l-a contrazis pe cel al UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că atmosfera de la consultările de luni de la Cotroceni a fost „zen”. „Nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă”, a spus Fritz la Digi24.

„Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor, pe bună dreptate. Și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă”, a spus Fritz la „Jurnalul de Seară”.

„Acuma, că nu ne-am bătut acolo, în palat, e evident, că suntem totuși oameni civilizați”, a adăugat el.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că tonul discuțiilor de luni cu președintele Nicușor Dan a fost mai așezat.

„Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică tot avem nevoie de soluții și de aceea să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii nu e o soluție”, a spus Fritz.

„A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Am discutat în prima parte legile legate de PNRR și SAFE și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și toată lumea a fost foarte argumentată și fără nervi. Președintele, răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție”, a spus mai devreme Kelemen Hunor, la Interviurile Digi24.ro.

Editor : M.B.

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