Dominic Fritz, înaintea „referendumului” PSD: „Sperați să vă întoarceți la butoane, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”

Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat duminică PSD că vrea să se „întoarcă la butoane (...) ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”, prin lovitura pe care o pregătește împotriva premierului Ilie Bolojan și avertizează că, prin declanșarea unei crize politice, România va pierde 10 miliarde de euro din PNRR, iar deficitul bugetar și dobânzile de împrumut „vor exploda”.

„Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR, ați votat o moțiune de cenzură (simplă - n.r.) alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat.

De ce? Cu siguranță nu pentru români. Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea.

Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă”, a scris Dominic Fritz duminică, într-un mesaj pe Facebook.

Președintele USR acuză PSD că vrea să se „întoarcă la butoane (...) ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”, dar USR va apăra „această guvernare care a început să reformeze statul”.

„Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu.

E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat.

USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele. Nu renunțăm la luptă când abia am început curățenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o țară în care facem un pas înainte și doi înapoi.

Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi.

Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie” a mai spus liderul USR.

