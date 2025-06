Dominic Fritz: Încă nu sunt român în acte, de peste un an stau la coadă. Cea mai românească experiență ever

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că încă nu este român în acte şi a glumit că de peste un an trece prin „cea mai românească experienţă”, încercând să obţină cetăţenia română. El a adăugat că stă la coadă pentru un dosar care nu ştie unde este şi nimeni nu îl poate lămuri. „Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, a precizat Fritz.

Dominic Fritz a declarat, sâmbătă, la Congresul USR, că a început să înveţe limba română de la 19 ani şi le recomandă celor care îl înjură să folosească corect această limbă.

„Da, nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut norocul să învăţ această limbă grea ca limbă maternă, am învăţat-o la 19 ani. Nu ştiam niciun cuvânt în română înainte. Dar acest lucru înseamnă, dragi colegi şi dragi hateri, că pentru fiecare cuvânt în română pe care îl cunosc, din gura mea, am muncit. Cuvânt cu cuvânt, greşeală cu greşeală, propoziţie cu propoziţie. De 22 de ani în fiecare zi am învăţat câte puţin şi încă învăţ, încă fac greşeli şi încă caut cuvinte pe care nu le-am ştiut. De aceea, spun tuturor haterilor care îmi zic „Marş!”, care mă înjură şi mă ameninţă pentru că sunt român adoptat, nu născut, folosiţi limba română, în primul rând corect şi în al doilea rând folosiţi-o pentru a construi, pentru a învăţa, pentru a munci, nu pentru a mă ataca sau doar pentru că nu vă place că nu toţi arată ca voi”, a afirmat preşedintele USR.

El a povestit şi despre demersul pe care îl face pentru a obţine cetăţenia română.

„Încă nu sunt român în acte, e de notorietate, de peste un an trec printr-o experienţă cred că cea mai românească experienţă ever. Stau la coadă pentru un dosar, nu ştiu unde este, nimeni nu îmi spune nimic, zace undeva pe un teanc de acte, într-o instituţie birocratică depăşită, fără niciun semn de la autorităţi. Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, a mai declarat Dominic Fritz.

Congresul USR l-a validat, sâmbătă, pe Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al partidului. La eveniment au participat și premierul desemant, Ilie Bolojan, și fosta preşedintă georgiană Salome Zurabişvili.

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a câştigat alegerile interne pentru conducerea partidului, întrunind 62% dintre opţiuni (7.312 voturi). Au votat 10.914 membri ai USR, reprezentând 57,15%. Fritz a fost urmat de Violeta Alexandru - 22,03% (2.396 voturi), Luiza Elena Oancea - 2,69% (292 voturi), Eduard Răducanu - 2,69% (292 voturi).

Alegerile s-au desfăşurat în perioada 11 - 13 iunie, preşedintele fiind ales prin vot direct şi secret, pe o platformă electronică securizată. Fostul preşedinte al USR Elena Lasconi a demisionat la începutul lunii mai.

