Consultări la Cotroceni. Fritz: „I-am spus preşedintelui că USR nu susține un guvern din care face parte PSD”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marţi, după consultările cu Nicușor Dan la Cotroceni, că USR nu va putea să susţină un guvern PSD, dar că partidul său e dispus să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu PNL şi UDMR.

„I-am spus preşedintelui că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziţie care nu este nouă. Cu mare consecvenţă am susţinut această poziţie de când PSD a făcut un pact AUR şi unde a dus acest pact am văzut aseară”, a anunţat Dominic Fritz, la Palatul Cotroceni.

El continuat: „În schimb, bineînţeles şi pe baza performanţelor miniştrilor USR, stăm la dispoziţie pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL şi UDMR şi bineînţeles că suntem gata să discutăm în ce condiţii un astfel de guvern minoritar ar putea fi susţinut şi de PSD”.

Fritz a arătat că „Parlamentul actual este sau greu mai poate fi descris ca un Parlament care oglindeşte toate preferinţele românilor”.

„Tocmai de aceea, nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem şi noi că acest lucru este puţin probabil şi tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar USR”, a mai spus Fritz.

Editor : C.L.B.