Dominic Fritz anunță că USR va numi anul acesta un nou ministru al Apărării

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că este posibil ca în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, menţionând că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în privinţa viitorului nominalizat.

Liderul USR şi-a exprimat convingerea că un minister „cu greutate” şi importanţă internaţională trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocraţi.

„O să facem nominalizarea noastră în perioada imediat următoare. Eu mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării şi vom anunţa numele atunci când l-am nominalizat. Bineînţeles, mă voi consulta şi cu domnul preşedinte, aşa cum am făcut şi data trecută. Da, cred în continuare că un minister cu greutate, cu importanţă naţională, internaţională trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocraţi fără greutate politică”, a afirmat Dominic Fritz într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului.

Ionuţ Moşteanu (USR) şi-a anunţat pe 28 noiembrie demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, după scandalul privind CV-ul său.

Editor : C.L.B.