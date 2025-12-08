Live TV

Dominic Fritz anunță că USR va numi anul acesta un nou ministru al Apărării

Data actualizării: Data publicării:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că este posibil ca în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, menţionând că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în privinţa viitorului nominalizat.

Liderul USR şi-a exprimat convingerea că un minister „cu greutate” şi importanţă internaţională trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocraţi.

„O să facem nominalizarea noastră în perioada imediat următoare. Eu mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării şi vom anunţa numele atunci când l-am nominalizat. Bineînţeles, mă voi consulta şi cu domnul preşedinte, aşa cum am făcut şi data trecută. Da, cred în continuare că un minister cu greutate, cu importanţă naţională, internaţională trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocraţi fără greutate politică”, a afirmat Dominic Fritz într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului.

Ionuţ Moşteanu (USR) şi-a anunţat pe 28 noiembrie demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, după scandalul privind CV-ul său.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
2025-12-07-3981
2
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
3
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dominic Fritz.
Dominic Fritz: „PSD foloseşte USR ca un fel de sac de box”. Ce a răspuns el, întrebat dacă va rămâne Coaliția în aceeași formulă
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Fritz: Declarațiile recente ale Elenei Lasconi nu le consider foarte fericite. Posibil să își dorească excluderea din USR
Dominic Fritz.
Fritz, după înfrângerea lui Drulă în alegerile pentru Capitală: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Înțelegem clar mesajul
Screenshot 2025-12-08 at 02.17.49
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare la partide. PSD a ratat din nou Capitala, dar nu se crede învins
Radu Miruță.
Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă
Recomandările redacţiei
pupitru psd
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii...
paul moldovan
Cine ar urma să fie primarul interimar al Sectorului 6, după ce...
Ministrul fondurilor europene.
Dragoş Pîslaru anunță că va sesiza Parchetul European pentru...
alunecari
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de...
Ultimele știri
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife
Uniunea Europeană modifică legile migrației pentru a încerca să țină în frâu extrema dreaptă
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Se schimbă vremea brusc din nou. Când începe iarna secolului în România, anunţul meteorologilor
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi Sport
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii?
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...