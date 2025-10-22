Live TV

Exclusiv Dominic Fritz: „Mi se pare că am ajuns la un ritual în care PSD tot amenință cu ieșirea de la guvernare”

Dominic Fritz, liderul USR, primarul Municipiului Timisoara. Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Dominic Fritz a declarat la Digi24, miercuri, că pare să devină un ritual ca PSD să amenințe că iese de la guvernare, după ce în ședința coaliției de marți social-democrații au cerut un grup de lucru care să se ocupe de reforma pensiilor speciale ale magistraților, subiectul fiind unul care a crescut tensiunile și a culminat cu plecarea bruscă a lui Sorin Grindeanu de la întâlnire. Șeful USR a mai spus că guvernul Bolojan nu trebuie să se lase șantajat de unii magistrați care nu vor să renunțe la privilegiile lor.

„Într-un fel, mi se pare că am ajuns la un ritual în care PSD tot amenință cu ieșirea de la guvernare. Este evident că au o strategie în care vor să oscileze între opoziție și guvernare, nu vor să renunțe la avantajele guvernării pentru un partid, dar nu vor în întregime să-și asume anumite decizii. Este absolut legitim că PSD sau Sorin Grindeanu au pe fond, unele idei diferite față de premier sau față de noi, ca USR. Important este că le discutăm. Și într-adevăr, dacă întrebați pe fond, întrebarea mare este dacă se cere un grup de lucru, dacă se cere într-un fel un consens cu sistemul, întrebarea este cu cine, de fapt negociem această reformă a pensiilor speciale. Dacă trebuie să o negociem și să găsim un consens cu cei de la care vrem să tăiem aceste pensii speciale e greu de crezut că vom ajunge la un astfel de consens”, a spus șful USR.

Referitor la decizia CCR care a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților Dominic Fritz a spus că trebuie văzută motivarea pentru a înțelege dacă problemele sunt de formă sau de fond.

„Exact asta este dezbaterea acum. Unii spun că este doar o problemă de formă care poate fi rezolvată fără să mai schimbăm prevederile de fond ale proiectului, alții, PSD spune nu, de fapt, este și o problemă de fond și de aceea vor să redeschidem discuția despre prevederile proiectului. Și aici trebuie să așteptăm exact motivarea detaliată a curții. Asta a fost și discuția ieri. Eu pentru USR pot să spun dacă chiar este o problemă de fond și nu avem cum să desființăm aceste pensii speciale dacă asta în sine este neconstituțional, atunci trebuie să schimbăm constituția. Și noi suntem gata să pornim un referendum pentru asta, dar eu spun, trebuie să vedem exact motivare a curții și apoi exact, să vedem dacă este o chestie de formă sau și de fond. Iar dacă este o chestie de fond, atunci eu cred că trebuie să analizăm unde exact s-ar putea să mai facem nici ajustări, dar în niciun caz nu putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați care nu vor să renunțe la privelegile lor”, a declarat el.

Referitor la alegerile pentru primăria București, șeful USR a spus că partidul pe care îl conduce are un candidat puternic, Cătălin Drulă, și că nu există motive ca acesta să fie retras din cursa electorală.

„SR este partidul cel mai puternic la București. Are un candidat puternic în persoana lui Cătălin Drulă. Asta va fi oficial și în curând. Are încrederea domnului președinte Nicușor Dan, care a fost primar al Bucureștiului și vrea să-și vadă proiectele continuate. Și de aceea nu există niciun motiv să ne gândim la vreo retragere a candidatului nostru”, a spus Dominic Fritz.

