Dominic Fritz: Miniştrii PSD au lăsat ministerele „într-un hal absolut înspăimântător”

Dominic Fritz, președinte USR și primarul Timișoarei
Preşedintele USR, Dominic Frtiz, susține că miniştrii social-democraţi care și-au dat demisia din Guvernul Bolojan au lăsat ministerele pe care le-au gestionat „într-un hal absolut înspăimântător”.

Dominic Fritz a declarat joi seară, la Digi24, că miniştrii USR încearcă să scoată la suprafaţă aceste probleme şi să le repare în următoarele săptămâni.

„Vom avea poate şi noi surprize, informaţii. Încercăm şi în ministerele pe care le-au lăsat miniştrii PSD într-un hal absolut înspăimântător: PNRR, multe miliarde pierdute, proiecte pierdute, la sănătate, la energie. Toate aceste lucruri încercăm să le scoatem la suprafaţă şi să vedem ce să mai şi reparăm în următoarele săptămâni”, a afirmat liderul USR.

Dominic Fritz a reiterat că miniştrii USR şi PNL îşi vor continua activitatea în ministere până se va forma un nou guvern.

„Dacă PSD nu reuşeşte nicicum să ducă la capăt planul lor, pe care nu ştiu de când l-au avut, atunci cu siguranţă vom fi responsabili şi împreună vom decide care e următorul pas pentru România. Dar nu suntem acolo. Acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate”, a mai spus el.

PNL şi USR, „cea mai mare facţiune" din Parlament

Dominic Fritz a declarat că PNL şi USR, împreună, reprezintă „cea mai mare facţiune” din Parlament şi vor susţine menţinerea României pe calea reformistă. El a menţionat că angajamentul încheiat între liderii USR şi PNL presupune că hotărârile următoare vor fi stabilite de comun acord.

„În consultările de la Cotroceni nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc. Şi cred că aşa e şi sănătos. Ca să venim cu o forţă care are cu adevărat o contra-putere faţă de sistemul corupt pe care l-a creat PSD în această ţară, în ultimii 35 de ani, este nevoie de această formă de aliniere”, a declarat liderul USR.

Potrivit acestuia, liberalii văd că Ilie Bolojan este un lider care promovează „o guvernare onestă, corectă” şi îl susţin din acest motiv.

„Nu văd foarte mulţi dornici de suicid politic în PNL”, a spus el.

