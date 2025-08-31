Live TV

Exclusiv Dominic Fritz mizează pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, dar nu exclude un candidat comun USR-PNL

Data publicării:
fritz
Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat la Digi24 că este încrezător că în noiembrie vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, unde USR îl susține pe Cătălin Drulă, „care are și șanse mari să câștige”. În privința unui candidat comun cu PNL, Fritz a spus că „ar fi de dorit de foarte mulți bucureșteni”.

Liderul USR a spus că alegerile pentru Primăria Capitalei nu depind de „placul politic al celor care se află la guvernare”, ci că trebuie respectată legea care reglementează foarte clar cadrul în care acestea trebuie să fie organizate

„În primul rând, USR își dorește să respectăm legea și legea prevede un termen în care trebuie organizate aceste alegeri. Nu este după, nu știu, placul politic al celor care se află la guvernare, ci este reglementat foarte clar și de aceea trebuie să mergem înainte. Și eu sunt încrezător că în noiembrie vom avea aceste alegeri. USR are în persoana lui Cătălin Drulă, un candidat care nu doar este calificat să fie primarul Bucureștiului, dar care are și șanse foarte bune să câștige, care a primit și încurajări din partea fostului primar general, actualul președinte al României, și de aceea suntem încrezători că avem o ofertă electorală care poate să convingă o majoritate a bucureștenilor”, a spus Dominic Fritz.

Acesta a menționat că dacă ar fi vorba despre alegeri în două tururi, lucrurile ar sta diferit și a subliniat că ar fi un moment bun pentru a fi discutată această variantă.

„Acuma, dacă am avea alegeri în două tururi, toate aceste discuții tactice politice nu ar mai fi necesare și tocmai de aceea poate este un moment să redeschidem și această discuție despre alegerile alegeri-n două tururi pentru primari, dar indiferent de asta, una e una, alta e alta. Adică suntem într-o coaliție la nivel național. Asta nu înseamnă că trebuie să suspendăm democrația la nivel local sau că trebuie să facem înțelegeri la masa verde. Încă o dată, avem nevoie de alegeri la București și Cătălin Drulă este un candidat excelent”, a declarat el.

Referitor la un candidat comun cu PNL, acesta a dat exemplu candidatura lui Nicușor Dan la PMB, când a fost susținut de ambele formațiuni politice.

„Normal că există o apropiere naturală între USR și PNL. Până la urmă, și primarul Nicușor Dan a fost ales de două ori susținut de amândouă partide. Deci nu este nimic nou și de aceea, scuze, a fost ales odată cu susținerea celor două partide. A doua oară, PSD și PNL au avut un candidat comun, până când nu au mai avut candidat comun. Deci, eu cred că tocmai lecția aceasta cumva, acestor decizii mai degrabă tactice, este că trebuie să ne uităm la ce vor cetățenii Bucureștiului, care este oferta cea mai bună. Dar da, eu cred că o ofertă comună USR-PNL ar fi de dorit de foarte mulți bucureșteni”, a spus Fritz.

Primarul Timișoarei a explicat și de ce a luat decizia de a vizita alături de alți primari Istanbulul, pentru a-l întâlni pe Ekrem İmamoğlu, opozantul politic al lui Erdogan și edil al orașului, încarcerat din martie.

„Eu cred că vedem peste tot în Europa și în lume o reîntoarcere către valori autocratice și asta este o evoluție extrem de periculoasă și trebuie să existe o solidaritate între democrați, trebuie să existe o solidaritate la firul ierbii și noi, primarii, până la urmă reprezentăm oamenii acolo unde trăiesc. Iar pentru mine și ca primar al Timișoarei, un oraș care cunoaște prețul libertății, a fost de la sine înțeles că mă alături aceste inițiative europene și cred că face bine și României să fim mai vizibili și mai asumați, mai ales în aceste teme. Nu este nimic cumva rușinos în a-ți asuma o poziție pro-democrație, pro-libertate. Și de acea această vizită la Istanbul a fost semnalul corect”, a subliniat Dominic Fritz.

”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
