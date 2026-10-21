Dominic Fritz: Mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți. Pot să înțeleg această dezamăgire

Liderul USR, Dominic Fritz, a lăsat de înțeles, vorbind despre Nicușor Dan, că acțiunile președintelui din ultimele șase luni au dus la existența unui Guvern care permite PSD să controleze „puterea în această țară fără să aibă o majoritate”, catalogând acest „rezultat” drept unul „dezamăgitor”.

Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România (USR), dar și miniștrii pe care USR i-a avut în Guvernul condus de Ilie Bolojan, au susținut o conferință de presă, în ziua în care membrii Cabinetului Niculescu își preiau mandatele.

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În timpul conferinței, Dominic Fritz a fost întrebat cum percepe acțiunile președintelui Nicușor Dan din ultimele luni.

„Mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți, că au dat votul lor în primul tur pentru altceva, pentru o agendă curajoasă, de reformă. Pot să înțeleg această dezamăgire.

Indiferent de cum judecăm aceste poziții din ultimele șase luni, rezultatul este că avem un Guvern în care PSD controlează puterea în această țară fără să aibă o majoritate. Este un rezultat care pentru o majoritate copleșitoare a cetățenilor este dezamăgitor”, a fost răspunsul liderului USR.

Editor : M.G.