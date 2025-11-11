Dominic Fritz a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre măsurile de reformă luate în coaliție cu privire la reducerea cheltuielilor administrațiilor locale. Acesta a afirmat că lucrurile au mers mai ușor în ședința coaliției de azi pentru că s-a găsit un crompromis, „și o altă abordare”, care poate să nu ducă neapărat la concedieri, ci doar la reducerea salariilor. În ceea ce privește situația de la Timișoara, Dominic Fritz a spus că el va concedia câteva zeci de colegi, „din păcate”, pentru că cetățenii „merită o administrație mai suplă”.

Se pare că astăzi, înțelegerea cu privire la reforma administrațiilor locale și centrale a mers mai ușor, și acest lucru a fost confirmat de Dominic Fritz, președintele USR.

„A mers mai ușor, pentru că am și găsit un compromis, în care mai multe puncte de vedere au putut fi împăcate. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor, și o altă abordare care a mers pe reducerea costurilor de personal, ceea ce ar putea să însemne reducerea salariilor, fără să dai pe nimeni afară”, a declarat Dominic Fritz la Digi24.

„Astăzi am găsit acel compromis, ca în anul 2026, primarii și președinții Consiliilor Județene să poată alege care dintre cele două variante vor - ori să reducă din posturi, dacă au ajuns pe grila nouă la maxim de posturi, sau, dacă vor, să reducă cheltuielile de personal în egală măsură, dar fără să dea oameni afară. Și cu ianuarie 2027 această grilă de posturi maxime se aplică la toată lumea”, a adăugat liderul USR.

Aatingem scopul nostru de a face reduceri de cheltuieli de personal la anul, și în același timp ne și asigurăm că aceste reduceri sunt structurale, adică sunt pe termen lung.

„Regula se aplică egal tuturor. Doar că la anul, va mai exista această perioadă de tranziție. Dacă nu vrei să reduci efectiv posturile ocupate, deși ești peste grilă, poți să reduci salariile, fondul de salarii”, a subliniat Fritz.

Întrebat ce măsuri vor fi luate la primăria Timișoarei în acest caz, edilul a precizat că va da oameni afară.

„Noi o să reducem din posturi, am și început fix acum, suntem într-o reorganizare. Săptămâna trecută trebuia să semnez dispoziție de eliberare din post pentru 40 de colegi, din păcate, și va trebui să continuăm pe acest drum, pentru că e nevoie să ne eficientizăm. Cetățenii merită o administrație mai suplă, care în același timp performează mai bine”, a afirmat primarul Timișoarei.

