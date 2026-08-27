Președintele USR, Dominic Fritz, a spus la Digi24 că „nu înțelege toate deciziile” pe care le ia președintele Nicușor Dan, dar adaugă e dreptul șefului statului să ia decizii, la fel cum e și „dreptul cetățenilor de a-l critica”.

Întrebat care este în prezent relația sa cu Dan și dacă se mai întâlnesc în fiecare săptămână, Fritz a răspuns: „Este o... Acuma a fost vară. Este o relație instituțională de respect.”

Președintele USR a fost întrebat de asemenea dacă relația sa cu președintele a fost afectată de sprijinul USR pentru PNL și Ilie Bolojan în cazul PNRR și al negocierilor pentru viitorul guvern.

„Nu-mi place foarte mult să vorbim despre aceste lucruri ca și cum e vorba de simpatii personale, de cine se supără. E evident că sunt multe așteptări pentru președinte. E evident că o parte din electoratul său momentan simte nevoia de a - ca să mă exprim diplomatic - de a înțelege mai bine de ce ia anumite decizii sau nu ia anumite decizii”, a spus el.

„Nici eu nu înțeleg toate deciziile, pe unele le-aș lua altfel, dar până la urmă a câștigat el președinția și tocmai de aceea e dreptul său, la fel cum e dreptul cetățenilor de a-l critica”, a adăugat Fritz.

Editor : M.B.