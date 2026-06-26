Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri, că nu consideră oportună formarea unui guvern monocolor PSD în actualul context politic și a anunțat că partidul său îl susține pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență, și de negociere, și de făcut bugete. Este un om pe care putem să îl susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție, PSD, a dat jos acest guvern. Ne așteptăm ca, acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreapta, cu Siegfried Mureșan premier, este una rezonabilă, responsabilă și care poate să deblocheze această criză”, a afirmat liderul USR, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președintele PNL, Ilie Bolojan.

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Potrivit acestuia, un guvern minoritar de dreapta ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic și pentru formarea rapidă a unui nou Executiv.

„Sperăm că vom primi susținere pentru ea”, a adăugat Dominic Fritz.

Propunerea vine în contextul negocierilor dintre partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui prim-ministru, după căderea Guvernului susținut de PSD.

Editor : A.D.