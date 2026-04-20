Video Dominic Fritz: Nu există niciun motiv pentru demisia lui Ilie Bolojan. Rămânem alături e el

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
„E o minciună mare că această criză ar fi pentru români” „Nu e vorba despre un om, ci despre calea reformistă” USR: „Miniștrii noștri vor fi mâine la datorie”

Dominic Fritz a anunțat, luni seară, că USR rămâne alături de premierul Ilie Bolojan și acuză PSD că a declanșat criza politică din interes propriu, pentru a bloca reformele asumate în coaliție. Liderul partidului a adăugat că nu există niciun motiv pentru demisia șefului Executivului și avertizează că social-democrații „dezertează” în momentul în care instituțiile statului trebuie reformate.

„E o minciună mare că această criză ar fi pentru români”

Liderul USR a susținut că toate deciziile din coaliție au fost luate de comun acord, inclusiv cele privind majorarea taxelor.

„Deciziile în această coaliție s-au luat împreună în consens. PSD a fost de acord atunci când a fost vorba de a crește taxele, dar acum când am ajuns în care și instituțiile statului trebuei să se reformeze, în acest moment dintr-o dată dezertează. E o minciună mare că această criză politică ar fi declanșată în favoarea sau pentru români. Această criză politică e declanșată de PSD strict pentru interesul propriu”, a afirmat Dominic Fritz, într-o conferință de presă susținută luni seară la sediul USR din Capitală.

Fritz a afirmat că social-democrații se raportează în continuare la o influență pe care nu o mai au.

„PSD se minte singur, crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. E ca o pisică care se uită în oglindă și vede un leu. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate guverna doar într-o coaliție”, a adăugat el.

„Nu e vorba despre un om, ci despre calea reformistă”

Președintele USR a respins ideea că disputa politică ar avea legătură strict cu persoana premierului.

„Minciuna cea mai mare astăzi a fost că ar fi vorba doar despre un om, despre premier. Dacă ați ascultat ce au zis vorbitorii de la PSD e clar că îi deranjează nu persoane premierului, ci tocmai calea reformistă pe care a luat-o România”, a subliniat Fritz.

El a ridicat semne de întrebare privind direcția pe care PSD o dorește pentru țară.

„Ce se întâmplă acum? Această întrebare nu este doar despre un om, cine e posibil premier dacă nu ar mai fi Ilie Bolojan, ci întrebarea e ce își dorește PSD pentru români și cu cine vor să livreze, pentru că pare că nu vor cu actualii parteneri de coaliție. Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupție, atunci trebuie să o spună. Să ne spună clar ce vor să urmeze”, a completat el.

„Problema PSD e cu programul întreg de a reforma această țară pentru cetățeni, când ei vor să țină această republică a privilegiaților în viață”, a subliniat Fritz.

USR: „Miniștrii noștri vor fi mâine la datorie”

Dominic Fritz a transmis că USR nu va abandona guvernarea și îl susține pe actualul premier.

„Vrem să îi asigurăm pe toți românii care își doresc să continuăm cu curățenia că noi nu dezertăm. Miniștrii noștri vor fi mâine la datorie și nu vor abandona. USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă și vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat în programul de guvernare să continue”, a mai spus acesta.

„Premierul în funcție este Ilie Bolojan. Să fie clar. Nu văd niciun motiv să demisioneze domnul Ilie Bolojan”, a adăugat el.

Liderul USR a invocat și o decizie formală a partidului privind relația cu PSD.

„Noi avem chiar o decizie formală a Comitetului Politic - dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură cu AUR, atunci nu ne putem întoarce la negocieri cu PSD. Ce garanție am avea că într-o altă formulă guvernamentală PSD n-ar dezerta din nou și din nou și n-ar folosi mariajul lor secret cu AUR pentru a se opune reformelor din România. Noi rămânem pe baricade și lucrăm în fiecare zi pentru ca românii să aibă o economie mai funcțională și care să nu pună în pericol banii care vor să intre în țară”, a completat Fritz.

În ceea ce privește eventuale consultări la Cotroceni, Fritz a precizat: „Presupun că vor fi discuții și cu domnul președinte. Nu știu ziua în care vor fi.”.

Editor : Ana Petrescu

