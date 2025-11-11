Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat la Digi24 că prezența Oanei Gheorghiu în Guvernul României este un atu și că în spatele unei exprimări care denotă dezamăgire și furie se află o majoritate a românilor care vor reforma pensiilor speciale.

„Oana Gheorghiu din punctul meu de vedere, este una atu pentru Guvernul României, o femeie care știe foarte bine și de suferințele românilor, dar și de forțele incredibile, mobilizatoare ale românilor”, a declarat Dominic Fritz. „Este, cred, exact în locul potrivit. Noi întotdeauna ne plângem de clasa politică, de politicieni, pe bună dreptate. Acum cineva a făcut un pas spre lumea politică, o persoană care a dovedit că are în minte doar binele comunității, doar binele României și de aceea eu mă bucur să ne fie colegă în Guvern. Sunt sigur că va livra pentru români”.

Întrebat despre declarația Oanei Gheorghiu de la Digi24, Fritz a mai spus că „preferă politicieni care vorbesc din suflet, care nu vorbesc după punctajele făcute de consultanți și sunt sigur că Oana Gheorghiu a vorbit dintr-un motiv de dezamăgire, de furie, dar și de speranță pe care foarte foarte mulți români pot să-l înțeleagă”.

„Eu cred că este o escaladare inutilă acestui conflict, poate și o umflare de mușchi și ca să mă exprim diplomatic înaintea întâlnirii de mâine. Totuși, trebuie să măsor cuvintele. Cred că a fost o o acțiune nefericită care nu ajută și important este să nu se lase intimidată. Sunt sigur că Oana Gheorghiu nu este la primul conflict în care se află și important este să știm cu toții că o supra-majoritate a românilor este în spatele acestei reforme de pensii speciale.

Editor : Sebastian Eduard