Live TV

Dominic Fritz: „Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”. Liderul USR spune că reformele sunt o luptă de uzură

Data publicării:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici


Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că reformele necesare pentru redresarea României reprezintă „o luptă de uzură” și nu pot fi implementate în doar câteva luni. El a subliniat că problemele actuale sunt rezultatul „deciziilor greșite și promisiunilor mincinoase ale unor politicieni” și că este nevoie de o reformă reală a statului, de eliminarea pensiilor speciale și de o descentralizare autentică, potrivit News.ro.

„Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente, contracte, cadrul şi aşa mai departe şi durează mai mult. Aş vrea şi eu să se mişte lucrurile mult mai rapid. Doar că alternativa să renunţăm nu există. Trebuie să ducem aceste lupte. Şi întrebarea foarte legitimă, de ce am crescut TVA? Aici, din păcate, realitatea morală, care este revoltătoare, se întâlneşte cu realitatea economică. În situaţia asta, dacă eşti la 10% deficit, trebuie să faci ceva ce are un impact imediat, peste noapte. Mi se pare că nu trebuie să uităm prea rapid ce ne-a adus în situaţia asta în care avem un deficit de 10%”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, la Antena 1.

Tot au fost nişte decizii profund greşite ale unor politicieni, au fost unele promisiuni profund mincinoase ale unor politicieni. Parţial, aceiaşi politicieni încă stau la masa deciziilor şi asta este o problemă de încredere, într-adevăr, dar trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani minciuni.

„Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim această notă de plată”, a declarat preşedintele USR.

Liderul USR a afirmat că „este un moment al adevărului care doare”.

„Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează nişte unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit, ci în care, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare ale statului. Şi asta înseamnă că trebuie din nou să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică în care oamenii nu mai au încredere”, a explicat el.

Problema este că trebuie să o facem cu foarte mulţi din nou oameni care sunt şi ei privilegiaţi. Şi vedeţi, cu pensiile speciale, cât de greu este să ajungem la o concluzie care şi trece de justiţie, pentru că cei din justiţie sunt fix cei afectaţi. Şi nu este singurul exemplu de acest gen. Bineînţeles că privilegiaţii sunt în toate instituţiile statului, care dau avize, care scriu rapoarte şi aşa mai departe.

Primarul Timişoarei a subliniat că reformele reprezintă „o luptă de uzură”.

„Eu o duc în primăria Timişoara de 5 ani şi, după 5 ani, pot să zic că suntem într-un moment în care mă simt confortabil cu funcţionarea administraţiei pe care o conduc, dar pentru o ţară, în câteva luni, din păcate, nu se poate. Prea profund suntem în rahat, dacă îmi permiteţi, să ne putem scoate în câteva luni”, a declarat Dominic Fritz.

„Nu mergem acasă încă. Adică încă muncim la toate aceste reforme, trebuie să reducem dimensiunea administraţiei centrale, trebuie să facem o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile. Trebuie să mergem mai departe pe pensii speciale; chiar după ce trecem pensiile pentru magistraţi, mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate”, a adăugat preşedintele USR.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
trupe sua romania mihail kogalniceanu
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar...
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu
Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor
Pentagonul vrea să formeze „forțe de reacție rapidă” pentru controlul revoltelor: „O încercare de a normaliza o forță militarizată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz: Este o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor. Mi-aș dori o viziune comună
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber
Kelemen Hunor
„Ne spălăm pe cap cu acest deficit”. Kelemen Hunor spune că fără măsuri de stimulare economică „n-ai cum să câştigi această bătălie”
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu: Deficitul la 9 luni arată rău. Amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că Bolojan trebuie să le explice singur românilor dacă reforma pică (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
Rome Film Fest 2025
Mel Gibson i-a înfuriat pe conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort în rolul Fecioarei Maria, pentru...
Playtech
Este legală plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie? Răspunsul MAI
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”