Dominic Fritz: „Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”. Liderul USR spune că reformele sunt o luptă de uzură



Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că reformele necesare pentru redresarea României reprezintă „o luptă de uzură” și nu pot fi implementate în doar câteva luni. El a subliniat că problemele actuale sunt rezultatul „deciziilor greșite și promisiunilor mincinoase ale unor politicieni” și că este nevoie de o reformă reală a statului, de eliminarea pensiilor speciale și de o descentralizare autentică, potrivit News.ro.

„Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente, contracte, cadrul şi aşa mai departe şi durează mai mult. Aş vrea şi eu să se mişte lucrurile mult mai rapid. Doar că alternativa să renunţăm nu există. Trebuie să ducem aceste lupte. Şi întrebarea foarte legitimă, de ce am crescut TVA? Aici, din păcate, realitatea morală, care este revoltătoare, se întâlneşte cu realitatea economică. În situaţia asta, dacă eşti la 10% deficit, trebuie să faci ceva ce are un impact imediat, peste noapte. Mi se pare că nu trebuie să uităm prea rapid ce ne-a adus în situaţia asta în care avem un deficit de 10%”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, la Antena 1.

Tot au fost nişte decizii profund greşite ale unor politicieni, au fost unele promisiuni profund mincinoase ale unor politicieni. Parţial, aceiaşi politicieni încă stau la masa deciziilor şi asta este o problemă de încredere, într-adevăr, dar trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani minciuni.

„Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim această notă de plată”, a declarat preşedintele USR.

Liderul USR a afirmat că „este un moment al adevărului care doare”.

„Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează nişte unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit, ci în care, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare ale statului. Şi asta înseamnă că trebuie din nou să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică în care oamenii nu mai au încredere”, a explicat el.

Problema este că trebuie să o facem cu foarte mulţi din nou oameni care sunt şi ei privilegiaţi. Şi vedeţi, cu pensiile speciale, cât de greu este să ajungem la o concluzie care şi trece de justiţie, pentru că cei din justiţie sunt fix cei afectaţi. Şi nu este singurul exemplu de acest gen. Bineînţeles că privilegiaţii sunt în toate instituţiile statului, care dau avize, care scriu rapoarte şi aşa mai departe.

Primarul Timişoarei a subliniat că reformele reprezintă „o luptă de uzură”.

„Eu o duc în primăria Timişoara de 5 ani şi, după 5 ani, pot să zic că suntem într-un moment în care mă simt confortabil cu funcţionarea administraţiei pe care o conduc, dar pentru o ţară, în câteva luni, din păcate, nu se poate. Prea profund suntem în rahat, dacă îmi permiteţi, să ne putem scoate în câteva luni”, a declarat Dominic Fritz.

„Nu mergem acasă încă. Adică încă muncim la toate aceste reforme, trebuie să reducem dimensiunea administraţiei centrale, trebuie să facem o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile. Trebuie să mergem mai departe pe pensii speciale; chiar după ce trecem pensiile pentru magistraţi, mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate”, a adăugat preşedintele USR.

