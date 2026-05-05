Live TV

Dominic Fritz, prima reacție după adoptarea moțiunii de cenzură: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”

Data actualizării: Data publicării:
Dominic Fritz
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi, după ce moţiunea de cenzură a trecut, că USR nu va permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut şi nu va negocia un nou guvern cu social-democrații. Potrivit lui Fritz, conducerea USR urmează să se reunească în şedinţă.

„Moţiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut. Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi”, a transmis preşedintele USR pe Facebook.

„În haosul declanşat de ei, vă spun cu claritate: USR sigur nu va abandona lupta. Am fost în ultimele luni şi vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun”, adaugă Fritz.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele USR anunţă că „miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern”.

„Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar”, a mai spus liderul USR.

„Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România şi valorile noastre cel mai bine în perioada următoare.”, a mai anunţat liderul USR.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari. Guvernul Bolojan a căzut
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu prezintă următorii pași ai AUR, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură: „Mingea e acum la Nicușor Dan”
politico 1
Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa internațională. Politico: Simion, afiliat MAGA, creierul din spatele căderii
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 6 IUNIE 2024
Prima reacție din PNL, după ce Guvernul Bolojan a picat. Predoiu: Nu trebuie să abandonăm guvernarea. E multă emoție în partid
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD e dispus rapid să găsească o soluție, să avem un guvern. Toate opțiunile sunt deschise
Bucharest, Romania - February 02, 2022: One EURO coin and its equivalent in Romanian lei, a 5 lei banknote, photographed through a magnifying glass. T
Euro a atins un nou maxim istoric. Cursul în creștere, pe fondul votului privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar...
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Cum am ajuns aici? Am generat supărarea baronilor...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Baroni? Vreți să vorbim de banii...
george simion la Dezbaterea si votul motiunii de cenzure initiate de PSD si AUR impotriva guvernului de coalitie, in Parlamentul Romaniei, 5 mai 2026.
George Simion anunță că AUR își asumă „o guvernare viitoare”: „Este...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026: 1.500 de lei pentru profesori și personal auxiliar
Prima galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpunsă. Care este progresul lucrărilor
Autoritățile ruse au oprit complet internetul în Moscova și Sankt Petersburg. Rușii nu mai pot trimite nici măcar SMS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
MM Stoica s-a întors din Franța! Pe ce jucători a pus ochii managerul FCSB: „E prioritatea numărul 1!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...