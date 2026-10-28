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Dominic Fritz promite luni o discuție „cu cifrele pe masă”. „PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză”

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TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz. Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, declară miercuri că dilema PSD e că programul lor promite tot: pensii indexate din 2027, salarii mai mari, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, un pachet de relansare de 5 miliarde de euro şi Sorin Grindeanu promite solemn: zero taxe noi. Preşedintele USR mai arată că scenariul e deja scris: „întâi gaura, apoi „n-am ştiut”, ţipete şi cămăşi rupte, „USR e de vină”, apoi taxele”.

„PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză. Gaura misterioasă dată pe surse creşte mai repede decât zboară avionul Nordis: duminică era de 30 de miliarde, marţi de 80. Când adevărul e că problemele bugetare au fost mereu la vedere. Că doar de aia am tot insistat pentru reforme”, spune Dominic Fritz într-o postare.

Potrivit liderului USR, „dilema PSD e că programul lor promite tot: pensii indexate din 2027, salarii mai mari pentru bugetari, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, un pachet de relansare de 5 miliarde de euro şi Grindeanu promite solemn: zero taxe noi iar în acelaşi program apare şi angajamentul de a reduce deficitul la 5,2% din PIB anul viitor”. 

„Toate astea se pot face doar cu tăieri reale în cheltuielile statului, de posturi inutile, sinecuri, contracte păguboase. Prin luptă anti-corupţie pe bune. Prin reformele începute şi de miniştrii USR. Exact acolo PSD nu vrea să se atingă, pentru că acolo e reţeaua lor. Exact de aceea au trântit guvernul Bolojan. Şi exact de aceea au început deja să blocheze reformele. Şi atunci ce faci când ai promis tot, dar nu vrei să te atingi de privilegii? Îţi pregăteşti scuza dinainte”, subliniază DOminic Fritz. 

Preşedintele USR mai arată că scenariul e deja scris: întâi gaura, apoi „n-am ştiut", ţipete şi cămăşi rupte, „USR e de vină". Apoi taxele.

„La PSD e o regulă simplă: nota de plată o plătesc mereu românii. Pensionarul, bugetarul sau antreprenorul care au crezut promisiunile. Niciodată nu plătesc pesediştii privilegiaţi şi mafiile lor (decât dacă îi batem la vot). Ca să scăpăm de baletul penibil al lui Grindeanu, l-am chemat pe Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, în Parlament, luni, la Ora Guvernului. Cu cifrele pe masă, „n-am ştiut" nu mai ţine”, arată DOminic Fritz. 

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Editor : Sebastian Eduard

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