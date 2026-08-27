Dominic Fritz: „PSD ar fi o catastrofă pentru România”. Ce spune despre un premier tehnocrat cu miniștri politici

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, la Digi24, că USR nu va vota un guvern PSD, pe care îl consideră „o catastrofă pentru România”. El a vorbit și despre varianta unui premier tehnocrat, cu miniştri politici și care ar fi condițiile pentru a susține un astfel de guvern.

„PSD ar fi o catastrofă pentru România şi tocmai de aceea nu există niciun motiv ca USR să voteze pentru o astfel de catastrofă. Am ajuns în situaţia în care suntem, după mulţi ani de guvernare PSD. Am făcut o încercare acum un an şi am crezut, într-adevăr, că a existat un moment de smerenie sau un moment de trezire la PSD, în care şi-au asumat nişte ţinte, nişte reforme şi am văzut că deja după prima lună, vă amintiţi că în august, când a decedat Iliescu, au început cu aceeaşi retorică anti-USR, că nu ne-am dus la funeralii şi aşa mai departe, au început să blocheze reforme şi aşa au ţinut ţara nouă luni, blocată, şi apoi au decapitat guvernul sau au încercat cel puţin şi ne-au aruncat în criză”, a declarat Dominic Fritz joi, la Digi24, întrebat dacă USR ar susţine un guvern PSD.

„Ar fi iresponsabil să dăm acum guvernarea la PSD, asta-i clar”, a mai adăugat Fritz.

El a vorbit și despre soluția Alexandru Nazare sau un premier independent, cu miniştri politici: „După două încercări cu tot felul de iepuri din pălărie ne-am lămurit. Să fie o chestie asumată, să ştie lumea cine ia deciziile, cine ne guvernează, cine îşi asumă eşecurile şi succesele, bineînţeles, şi de aceea există pe masă acum două propuneri, Siegfrid Mureşan şi Sorin Grindeanu”.

Liderul USR a mai spus că nu are semnale privind un nou gyuvern în septembrie.

„Nu am alte informaţii decât dumneavoastră, dar nu mă aştept să fie mari negocieri. Noi am văzut că PSD de la început blufează. Ei au zis de la început că mai două săptămâni, mai două săptămâni, mai două săptămâni. Poate domnul Grindeanu a strâns o majoritate, a mai găsit, a mai cumpărat nişte trădători... Succes, ce să spun. Ce pot să spun eu este că la poziţia noastră nu s-a schimbat nimic. Nu facem şi nu susţinem un guvern cu PSD.”

Editor : B.P.