Dominic Fritz: „Rămânem consecvenți. Soluţia noastră este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”

Liderul USR Dominic Fritz a declarat încă o dată că soluția propusă de USR este aceea a unui guvern minoritar, alături de PNL și UDMR.

„Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, dar unul care îmbunătăţeşte traiul pentru români, nu unul care protejează privilegiaţii PSD. De aceea vom rămâne consecvenţi: soluţia noastră este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”, a spus Dominic Fritz, la 100 de zile de la la plecarea social-democraților de la guvernare.

Declarația a fost făcută cu ocazia prezentării unui bilanț de 100 de zile a miniștrilor USR, în care Fritz a scos în evidență realizările miniștrilor Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău.

Editor : Sebastian Eduard