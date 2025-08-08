Dominic Fritz a vorbit, vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre nemulțumirea PSD vizavi de atitudinea Uniunii Salvați România în contextul funeraliilor lui Iliescu. Social-democrații s-au arătat deranjați de decizia USR de a boicota acest evenment, și au refuzat chiar să participe la o sedință a Coaliției, aparent din acest motiv. Președintele USR a spus, însă, că nu vede niciun obstacol în colaborarea cu PSD, și afirmă că „este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că până la urmă cetățenii se așteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook și la televiziuni, ci se așteaptă să ne facem treaba”.

Întrebat la Digi24 care sunt motivele pentru care USR nu se înțelege cu PSD, Dominic Fritz a spus că partidul pe care îl conduce nu are nicio problemă cu social-democrații, și că el și colegii săi consideră că „țara așteaptă reforme, așteaptă acest pachet doi, care va tăia din privilegii, care va reforma pensii speciale, care va eficientiza administrația publică locală și centrală, și suntem gata să batem în cuie fix acele reforme”.

„Eu cred că este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că până la urmă cetățenii se așteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook și la televiziuni, ci se așteaptă să ne facem treaba, chiar dacă e august”, a spus președintele USR.

Din punctul meu de vedere, noi putem lucra și azi și mâine, trebuie să întrebați colegii de la PSD de ce nu au vrut miercuri să participe la ședința de coaliție care era programată.

„Înțeleg că nici luni, când ne-am gândit să facem următoarea ședință, nu vor să participe. Este un proces de clarificare pe care trebuie să îl facă PSD-ul. Noi din USR, suntem responsabili și gata să schimbăm România în bine”, a continuat acesta.

Rugat să comenteze dacă nu cumva motivul invocat de către PSD, adică atitudinea USR cu privire la funeraliile lui Ion Iliescu, este doar o perdea de fum pentru a bloca reforma României, Fritz a spus că nu îi este clar care este motivul.

„Nu am niciun dubiu să pun la îndoială sinceritatea colegilor. Eu doar spun care este efectul, și efectul, într-adevăr, este că deocamdată nu putem să agreăm toate aceste reforme care sunt urgente, care au fost inclusiv promise și agențiilor de rating, Comisiei Europene, dar mai ales reformele la care se așteaptă cetățenii României. Și de aceea apelul meu este un apel la calm, la maturitate. Înțeleg că a fost o săptămână emoțională pentru întreaga țară, indiferent de ce parte a acestei dispute despre moștenirea lui Ion Iliescu ne aflăm, dar acum este timpul să ne întoarcem la treabă”, a adăugat Dominic Fritz.

„Compoziția guvernului trebuie să se reflecte în toate pozițiile, nu doar la nivelul de vârf”

Cu privire la posibilitatea ca reacția social-democraților să aibă la bază redistribuire unor posturi din administrație și anumite sinecuri pe care PSD vrea să și le protejeze, președintele USR a spus că „într-adevăr, procesul de împărțire a responsabilităților în acest guvern încă nu s-a finalizat. După cum știți, fiecare partid conduce câte un minister. Avem și o înțelegere ce secretari de stat vor ajuta miniștrii în fiecare minister, din fiecare partid. Dar mai mult decât atât, într-adevăr, încă nu am finalizat aceste înțelegeri”.

„Bineînțeles că guvernul mai are prefecți, subprefecți, agenții cu numiri politice. Adică nu este vorba aici să împărțim poziții care sunt tehnocrate, ci care sunt asumate politice. Unde încă sunt oameni numiți de guvernul Ciolacu. Și, bineînțeles, despre aceste responsabilități trebuie să discutăm. Din partea noastră nu există, cum să spun, o urgență. Acum, că trebuia să se întâmple acum două săptămâni, sau acum o săptămână, înțelegem că acum altele sunt prioritățile, dar e evident că acest guvern și compoziția guvernului trebuie să se reflecte în toate pozițiile, nu doar la nivelul de vârf”, a mai spus președintele USR.

