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Dominic Fritz, despre cererea lui Nicușor Dan către partide: „Sunt în contact cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor”. Ce spune despre PSD

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Dominic Fritz. Foto: USR
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Liderul USR, Dominic Fritz, susţine că va discuta cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor pentru a decide primii paşi în privinţa negocierilor cerute de preşedintele Nicuşor Dan pentru formarea unui guvern minoritar, el reiterând ideea că USR nu este dispus să susţină o formulă din care să facă parte PSD.

Întrebat despre modul cum s-ar putea derula discuţiile cerute de şeful statului între partide pentru a forma o nouă majoritate, Dominic Fritz a declarat, marţi seară, la Euronews România, că va avea consultări cu liderul PNL, Ilie Bolojan şi cel al UDMR, Kelemen Hunor.

„În mod normal ai un premier desemnat, care, în mod formal, conduce acest proces de discuţii, de negociere. Acest lucru nu există acum. Mai mult decât atât, data trecută când am negociat Guvernul Bolojan, a durat peste o lună să agrem toate lucrurile din program. Eu ce pot să vă spun este că sunt în contact şi cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor şi vom sta de vorbă în trei într-un prim pas, pentru a defini posibili paşi”, a afirmat Dominic Fritz, potrivit News.ro.

Liderul USR a precizat că este deschis şi la o conversaţie cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar a reiterat faptul că USR nu are încredere în PSD.

„Astfel de negocieri nu sunt cumva o întâlnire de contabili, unde unul zice: hai că îţi dau două, tu îmi dai unul -  ăla mai dă unul şi ies la zero. Este o negociere politică care, până la urmă, are nevoie de un minim de bază, de încredere că tot ceea ce spune celălalt este şi real şi îşi doreşte să se întâmple acest lucru. Şi, din păcate, tocmai asta este sursa crizei în care ne aflăm, că noi nu avem încredere în PSD”, a adăugat Domnic Fritz.

El a mai spus că USR nu va susţine un guvern din care va face parte PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.

„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat”, a transmis preşedintele, anunţând că aşteaptă partidele să încheie acest acord şi să-i facă propuneri.

Editor : B.E.

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