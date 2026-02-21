Live TV

Dominic Fritz reclamă o „comunicare execrabilă” a Guvernului pe tema taxelor locale

dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că, în ceea ce priveşte majorarea taxelor locale, comunicarea autorităţilor centrale a fost „execrabilă”. El spune că este de acord cu reducerea unor taxe, cum ar fi cele plătite de persoanele cu dizabilităţi, însă anunţă că, chiar dacă se va reveni asupra cuantumului impozitelor locale, acestea nu vor scădea semnificativ şi nu vor face ca cetăţenii să aibă „o mare iubire pentru acest guvern”.

Dominic Fritz cataloghează drept „execrabilă” comunicarea Guvernului pe tema taxelor şi impoztelor locale. 

El spune că susţine scăderea taxelor punctual, pentru anumite situaţii, cum ar fi cele ale persoanelor cu handicap.

„Într-adevăr, se face acum analiză şi e un punct cel mai important unde şi eu susţin că acolo nu a fost o decizie foarte înţeleaptă, care, cumva, dacă vreţi, aşa sub presiunea timpului şi situaţiei economice s-a mers prea departe, este vorba când vorbim de persoane cu dizabilităţi care până acum au fost scutiţi, unde am agreat că ei vor primi printr-o ordonanţă care se va aplica în toată ţara, deci nu mai trebuie Consiliul Local să stabilească acest lucru, unde povara lor poate fi redusă cu 50%. În rest, mai sunt şi alte idei. Eu vă spun sincer că aici comunicarea care s-a făcut din partea guvernului a fost execrabilă. Că s-a tot discutat de o creştere de 70-80%, deşi în acelaşi timp au fost eliminate nişte scutiri pentru vechimea clădirii de 10-30-50% care împreună acele două măsuri au dus pentru unii la o creştere foarte mare. S-ar putea să se reintroducă o parte din aceste scutiri pentru vechimea clădirilor, dar la un nivel mult mai mic”, a explicat Dominic Fritz, într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, potrivit News.ro.

Acesta a subliniat că, la modul „real”, chiar dacă se va reveni asupra cuantumului taxelor locale, „nu toată lumea va avea taxe scăzute”, iar cei pentru care vor scădea vor avea ca beneficii sume mici. 

„Tocmai de aceea eu nu sunt foarte fericit despre cum a mers acest proces decizional . (...) Eu cred că tocmai să creăm aşteptarea că pentru 15 milioane de români se va schimba ceva în taxele lor - şi asta în mijlocul anului, când e un precedent, niciodată nu s-a schimbat în jos nivelul taxelor în mijlocul anului la nivel de taxe locale - eu cred că oamenii merită încă o dată predictibilitate. Mulţi au şi plătit deja, la ei nu vor fi dati înapoi banii, ci va fi redus anul viitor. Este un haos comunicaţional şi administrativ, ce nu cred că va crea acum o mare iubire pentru acest guvern, adică dacă cineva se aşteaptă politicianist că acum o să sară inimioarele pe Facebook pentru faptul că mai încercăm să corectăm ceva, nu ştiu dacă oamenii sunt...”, a adăugat primarul municipiului Timişoara.

