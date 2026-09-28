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Dominic Fritz, replică pentru Alfred Simonis, care l-a criticat că folosește Revoluția din '89 la un eveniment politic

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dominic fritz foto facebook
Foto: Facebook / Dominic Fritz
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Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, luni, că „Revoluţia nu e piesă într-un muzeu”, fiind tot mai prezentă în viaţa oamenilor. „Este declaraţia oamenilor care încă cred şi se bat pentru o Românie dreaptă”, a declarat Fritz, anunţând că nu se va opri, deşi mandatul său se încheie peste câteva zile, în urma intrării în vigoare a Legii ANI.

„Mulţumesc tuturor celor care au umplut până la refuz sala de la CRAFT ieri, la evenimentul-manifest «Timişoara. Revoluţia continuă». M-am încărcat cu energia voastră pentru luptele care vor veni. Azi am auzit că unii pesedişti, cică timişoreni, au sărit ca arşi pentru că ei cred că Timişoara nu mai are voie să vorbească despre Revoluţie şi despre schimbare. Eu cred exact invers”, a scris, luni, pe Facebook, primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, Revoluţia nu e piesă într-un muzeu: „E parte din viaţa noastră de zi cu zi. Este declaraţia oamenilor care încă cred şi se bat pentru o Românie dreaptă. Suntem din ce în ce mai mulţi. De asta vă rog: nu renunţaţi. Eu vă promit că nu mă voi opri”.

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a criticat USR şi pe liderul formaţiunii, Dominic Fritz, că a folosit cuvântul „revoluţie” într-un eveniment politic.

Simonis a afirmat că Dominic Fritz poate contesta legea care îl lasă fără funcţia de primar al municipiului Timişoara, poate lansa acuzaţii, dar „nu are dreptul să confunde propria situaţie politică şi juridică cu Timişoara, cu atât mai puţin cu Revoluţia”.

Dominic Fritz, al cărui mandat se încheie peste trei zile în urma intrării în vigoare a Legii ANI, a organizat, duminică, un eveniment politic de rămas-bun intitulat „Timişoara. Revoluţia continuă", în cadrul căruia a folosit inclusiv imagini de la Revoluţia din 1989.

Editor : B.E.

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