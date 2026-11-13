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Dominic Fritz: Românii trebuie să vadă cum vrea PSD să îndeplinească promisiunile. Deocamdată vedem mult fum şi puţine rezultate

Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că românii trebuie să vadă cum doreşte PSD să îndeplinească promisiunile făcute, adăugând: „deocamdată vedem foarte, foarte mult fum şi puţine rezultate”. „Deocamdată aşteptăm ca PSD să ne arate ce pot face pentru România şi nu doar pentru cei care zboară în avioane de lux”, adaugă el.

Dominic Fritz a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, care sunt planurile USR şi PNL în viitorul apropiat, dacă vor lua în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură sau declanşarea unor alegeri anticipate.

„Noi am spus de la început că ne vom folosi de toate pârghiile care ne stau la dispoziţie în opoziţie pentru a evidenţia toxicitatea politicilor PSD. Ne vom folosi de toate pârghiile pentru a stopa şi a evidenţia corupţia PSD şi pentru a apăra dreptul românilor la un stat funcţional. Şi de aceea nu exclud acum niciunul dintre instrumentele pe care le-aţi menţionat, dar nu le considerăm ca nişte formalităţi. Nu facem aceste lucruri pentru un teatru la Bucureşti, ci obiectivul nostru este să ne asigurăm că chiar şi în opoziţie ne putem asigura măcar în câteva momente că demnitatea românilor este apărată şi putem să livrăm concret”, a declarat Dominic Fritz.

El a precizat că vor fi urmărite reformele începute de miniştrii USR.

„Şi asta înseamnă, de exemplu, că vom urmări mai ales reformele începute de către miniştrii USR. Vedem, de exemplu, la Ministerul Mediului, unde există o întreagă restauraţie şi unde se încearcă acum toate progresele care s-au făcut să le întoarcă în timp. Şi vom face asta cu o voce foarte clară. Şi evident că vom face asta şi într-o coordonare cu PNL. Am semnat un protocol de colaborare parlamentară şi vom avea şi iniţiative comune”, a transmis preşedintele USR.

Întrebat de unde vor fi luate voturile necesare pentru dărâmarea Guvernului, Dominic Fritz a răspuns: „Voturile sunt la parlamentari. Dar încă o dată, acum nu este vorba de un pas formal, ci în primul rând românii trebuie să vadă cum vrea PSD să îndeplinească toate promisiunile pe care le-au făcut. Deocamdată vedem foarte, foarte mult fum şi puţine rezultate. Şi apoi, evident, parlamentarii se vor întreba dacă ăsta este un guvern care poate continua şi care poate livra. Dar deocamdată aşteptăm ca PSD să ne arate ce pot face pentru România şi nu doar pentru cei care zboară în avioane de lux”.

Editor : A.P.

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