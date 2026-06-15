Dominic Fritz: Se doreşte refacerea Guvernului Ciolacu-Ciucă. Noi nu vom gira aşa ceva

USR este dispus să facă parte dintr-un Guvern minoritar alături de PNL, UDMR şi minorităţi, dar nu va vota un Guvern din care face parte şi PSD, a spus luni preşedintele USR, Dominic Fritz.

El a precizat, la Antena 3, că premierul desemnat Adrian Veştea nu i-a contactat pe reprezentanţii USR în ultimele ore, potrivit Agerpres.

„Din ce văd, se doreşte un Guvern politic cu tot cu PSD, având miniştri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest Guvern. Dacă PNL vine cu domnul Veştea ca şi candidatul lor, cu care merge la preşedinte, vedem dacă există o formulă pentru un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorităţi, suntem deschişi. Chiar ne dorim să facem parte din guvernare. Nu vom vota un Guvern în care se află şi PSD. Şi, după toate spusele domnului Grindeanu, inclusiv ale domnului Veştea, se doreşte un astfel de Guvern. Se doreşte refacerea guvernului Ciolacu-Ciucă, care a crescut deficitul. Noi nu vom gira aşa ceva”, a spus Fritz.

Potrivit acestuia, USR nu se teme de opoziţie, considerând că românii au nevoie de „alternative clare", de claritate morală.

„Tocmai de aceea nu credem în soluţii care încearcă să acopere faptul că PSD a făcut o majoritate cu AUR şi continuă să facă o majoritate. Au votat legi în ultimele săptămâni, chiar după moţiune, împreună, în Parlament. Se doreşte o majoritate care face linişte şi nu credem că ţara unde se fură încă din resursele statului are nevoie de linişte. Vom face o opoziţie serioasă, care oferă o alternativă reală pentru România, dacă acest Guvern trece", a mai spus liderul USR.

În contextul în care Biroul Politic Naţional al PNL s-a întrunit în şedinţă, luni, la ora 17:00, după ce prim-vicepreşedintele PNL Adrian Veştea a fost desemnat premier, Fritz şi-a exprimat speranţa ca liberalii „să fie de partea bună a istoriei".

Editor : M.B.