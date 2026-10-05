Dominic Fritz: „Soluţia anticipatelor este soluţia cea mai sinceră faţă de români”. Ce spune despre varianta unui premier independent

Soluţia anticipatelor este o soluţie nu doar constituţională, ci şi soluţia cea mai sinceră faţă de români, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, luni, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan.

„I-am spus preşedintelui că ne dorim un guvern exact aşa, cu seriozitate, dar mai ales care poate să livreze rezultate pentru români. Iar faptul că căutăm acum un guvern cu puteri depline ne spune tocmai că trebuie să ne întrebăm ce fel de guvern ar avea şi puterea să livreze pentru România. Iar un guvern care ar depinde de o majoritate de o zi, ca din a doua zi să vedem din nou majorităţi conjuncturale, mai ales între PSD şi AUR, n-ar fi un guvern cu puteri depline şi mai ales că n-ar fi un guvern cu rezultate. Tocmai ăsta este motivul de ce i-am spus preşedintelui că credem că soluţia anticipatelor este o soluţie nu doar constituţională, ci şi soluţia cea mai sinceră faţă de români, care se aşteaptă ca această criză să se termine”, a declarat Dominic Fritz.

„Am primit multe mesaje din partea cetățenilor, firme care nu mai angajează oameni pentru că nu știm care va fi regimul fiscal la anul, cetățeni care așteaptă programări la spitale, tocmai de aceea e nevoie de o soluție care rezolvă problemele românilor, nu care tergiversează și doar dă aparența stabilității și doar prelungește această criză în care ne-au aruncat PSD și AUR”, a precizat liderul USR.

Aranjamente politice nu mai pot duce la un rezultat bun pentru România, a subliniat Dominic Fritz.

„Vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el și îi vom pune aceste întrebări: Cu ce majoritate o să livreze acest premier rezultatele de care au nevoie românii, cu ce majoritate se va lupta pentru scăderea prețurilor la energiei, cu ce majoritate va reda încrederea în justiție, cu ce majoritate se va asigura că deficitul nu va crește din nou. Vom pune aceste teme pe masă în discuția cu premierul nominalizat. Aranjamente politice nu mai pot duce la un rezultat bun pentru România”, a adăugat Fritz.

Premierul independent nu există, este de părere liderul USR.

„Premierul independent nu există, este dependent de o majoritate în Parlament, această majoritate trebuie asumată, să fie la vedere. Nu vedem această majoritate în Parlament, chiar dacă, într-o zi anume, s-ar întruni 233 de voturi pentru un premier”, a subliniat Fritz.

Dominic Fritz spune că un consens cu PSD nu e posibil.

„Consensul cu PSD, unde noi am negociat un Guvern cu PSD timp de câteva săptămâni anul trecut, am văzut că din nou PSD a refuzat să își respecte cuvântul și să respecte acest consens. Vedem că PSD vrea opusul a ce am agreat atunci, nu mai vrea reforme, vrea protejarea privilegiaților și nu credem că un consens cu PSD e posibil. Mă aștept ca PNL să rămână fidel principiilor pentru care s-a luptat în ultimele săptămâni, mă aștept ca obiectivul nostru comun de a câștiga următoarele alegeri să rămână valabil, dincolo de asta, PNL să ia propriile decizii,” a precizat președintele USR.

Editor : A.P.