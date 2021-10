Dominic Fritz spune că de vină pentru lipsa căldurii și apei calde din Timișoara este și Guvernul: Am cerut ajutor de mult timp

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a spus, miercuri, la Digi Fm, că o parte din responsabilitatea pentru criza apei calde și căldurii de la Timisoara este și a guvernului Cîțu.

Edilul a declarat că orașul de pe Bega nu a primit nimic în momentul în care Guvernul a alocat bani din fondul de rezervă pentru administrațiile locale.

Reacția vine după ce șase spitale și 50 de mii de locuințe au rămas fără căldură în plin sezon rece.

„Am cerut ajutor deja de mult timp. Am spus deja de dinainte de alocarea din fondul de rezervă că Timișoara, fără o implicare din bugetul de stat, nu va putea trece această iarnă. Problema e că mai multe orașe și municipii n-au primit nimic. De aceea nu vreau să zic acum că este din cauza că sunt din USR.

Toată lumea știe după ce criterii au fost alocate aceste fonduri și din păcate criteriul de urgență și de continuare a mizării serviciilor de termoficare nu a fost, evident, un criteriu.

Ministrul Energiei face parte din cei care încearcă să găsească o soluție. E foarte dureros pentru mine ca primar să am un spațiu de manevră foarte mic și limitat”, a afirmat Dominic Fritz.

Furnizorul de gaze E.On a sistat livrarea către compania locală de termoficare din cauza datoriilor istorice de peste 70 de milioane de lei.

Dominic Fritz precizează că această situație vine și pe fondul scumpirii gazelor la nivel internațional.

„E.On ne-a notificat cu cinci zile înainte, deși în acest an de când am preluat eu mandatul nu am făcut niciun leu de datorie și am plătit 10 milioane de lei din datorii istorice.

Problema este într-adevăr pe piața de gaz. Prețurile au explodat în ultimele săptămâni și asta sunt sume care nu există nici în bugetul Colterm nici în bugetul local.

Pe termen scurt, cred că este nevoie de implicarea companiilor de stat, mai ales de Romgaz, de Petrom, care sunt și producători, să ne poată ajuta”, a explicat acesta.

Citește și: În noaptea cu 0 grade la Timișoara, pacienții au înghețat în spitalele fără căldură. Medic: Facem apel să nu rămânem așa în plin val 4

Editor : A.C.