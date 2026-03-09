Președintele USR Dominic Fritz, invitat luni seară la Digi24, a evitat să spună clar dacă bugetul va fi votat până la sfârșitul lunii martie, afirmând că depinde de ceea ce vor decide duminică social-democrații. Întrebat despre majorarea salariului minim, Fritz a precizat că este sceptic privind capacitatea antreprenorilor de a suporta această măsură.

Întrebat când va fi votat bugetul, Fritz a răspuns: „Eu pot să vă spun că USR este responsabil și votează bugetul în momentul în care este supus la vot. Dacă toți partenerii în această coaliție au acest sens al responsabilității, nu pot să vă spun. Vedem duminică ce va decide PSD, așa am înțeles că vor decide după încă o consultare, că au devenit partidul consultărilor și al răzgândirii”.

În ce privește majorarea salariului minim, Fritz spune că e sceptic dacă toți antreprenorii vor putea suporta această măsură.

„Decizia pentru majorarea salariului minim s-a luat deja, începând cu 1 iulie. Asta a fost o decizie politică care s-a luat deja, iar noi, chit că am fost mai degrabă critici față de această majorare, pentru că nu este clar dacă toate firmele, mai ales firmele mici, o vor putea duce și mă tem că unele firme n-o să mai poată să să supraviețuiască dacă au costuri și mai mari pentru forță de muncă, dar am agreat-o. Am înțeles că sunt niște mai degrabă tehnicalități al tehnicii de bugetare de ce nu se reflectă 100% în acest buget, dar voința politică există.

Sunt sceptic dacă antreprenorii, toți cei care pun la dispoziție locuri de muncă, pot s-o ducă. Sunt sceptic dacă nu cumva este o măsură inflaționistă, care o să crească prețurile mai departe și atunci, chiar dacă ți s-a crescut salariul, rămâi tot cu mai puțini bani în buzunar. Dar accept că a existat un compromis în Coaliție, în care PSD a cerut să se crească de la începutul anului în ianuarie, noi am fost mai sceptic și am agreat să fie în 1 iulie și mă țin de cuvânt și nu mă răzgândesc, ca și alții”, a declarat Fritz.

Deși au primit ultima variantă a proiectului de buget de la Ministerul Finanțelor, social-democrații nu au decis dacă îl vor vota.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat azi că hotărârea va fi luată abia peste o săptămână, în timp ce în partid continuă consultările privind rămânerea la guvernare.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.