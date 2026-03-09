Live TV

Exclusiv Dominic Fritz: Sunt sceptic că toți antreprenorii pot suporta majorarea salariului minim

Data publicării:
bani lei portofel_shutterstock_662110411
FOTO: Shutterstock

Președintele USR Dominic Fritz, invitat luni seară la Digi24, a evitat să spună clar dacă bugetul va fi votat până la sfârșitul lunii martie, afirmând că depinde de ceea ce vor decide duminică social-democrații. Întrebat despre majorarea salariului minim, Fritz a precizat că este sceptic privind capacitatea antreprenorilor de a suporta această măsură.

Întrebat când va fi votat bugetul, Fritz a răspuns: „Eu pot să vă spun că USR este responsabil și votează bugetul în momentul în care este supus la vot. Dacă toți partenerii în această coaliție au acest sens al responsabilității, nu pot să vă spun. Vedem duminică ce va decide PSD, așa am înțeles că vor decide după încă o consultare, că au devenit partidul consultărilor și al răzgândirii”.

În ce privește majorarea salariului minim, Fritz spune că e sceptic dacă toți antreprenorii vor putea suporta această măsură.

„Decizia pentru majorarea salariului minim s-a luat deja, începând cu 1 iulie. Asta a fost o decizie politică care s-a luat deja, iar noi, chit că am fost mai degrabă critici față de această majorare, pentru că nu este clar dacă toate firmele, mai ales firmele mici, o vor putea duce și mă tem că unele firme n-o să mai poată să să supraviețuiască dacă au costuri și mai mari pentru forță de muncă, dar am agreat-o. Am înțeles că sunt niște mai degrabă tehnicalități al tehnicii de bugetare de ce nu se reflectă 100% în acest buget, dar voința politică există.

Sunt sceptic dacă antreprenorii, toți cei care pun la dispoziție locuri de muncă, pot s-o ducă. Sunt sceptic dacă nu cumva este o măsură inflaționistă, care o să crească prețurile mai departe și atunci, chiar dacă ți s-a crescut salariul, rămâi tot cu mai puțini bani în buzunar. Dar accept că a existat un compromis în Coaliție, în care PSD a cerut să se crească de la începutul anului în ianuarie, noi am fost mai sceptic și am agreat să fie în 1 iulie și mă țin de cuvânt și nu mă răzgândesc, ca și alții”, a declarat Fritz.

Deși au primit ultima variantă a proiectului de buget de la Ministerul Finanțelor, social-democrații nu au decis dacă îl vor vota.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat azi că hotărârea va fi luată abia peste o săptămână, în timp ce în partid continuă consultările privind rămânerea la guvernare.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrolier în ocean
1
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
3
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
4
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Digi Sport
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz face declaratii
Fritz: Premierul Bolojan „a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului”. Ce spune despre o posibilă ieșire de la guvernare
Dominic Fritz.
Dominic Fritz critică intervenția PSD în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Fritz: PSD și AUR au amânat votul pentru Avocatul Poporului. USR va lupta pentru un profesionist și independent
plen camera deputatilor
Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului, la solicitarea PSD care contestă candidata propusă de USR
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Propunerea care a stârnit nemulțumiri în ședința Coaliției: primarii din țară să susțină datoriile Bucureștiului. Ce și-au spus liderii
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Trump vede deja Iranul învins...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță o „analiză aprofundată” după repatrierea...
vladimir putin si donald trump
Ușakov: Trump l-a sunat pe Putin. Ce au vorbit cei doi lideri o oră...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea...
Ultimele știri
Când ar putea fi inaugurați primii kilometri din lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord
Cine e femeia care a tras focuri de armă asupra vilei Rihannei din Los Angeles
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy intră din nou la închisoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest...
Adevărul
Ucraina intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Zelenski a trimis experți în drone pentru a proteja...
Playtech
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu...
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană...
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...