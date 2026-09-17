Dominic Fritz: Suntem dispuși să discutăm o altă nominalizare dacă Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier

USR menţine propunerea Siegfried Mureşan ca premier, însă este deschis să discute şi o altă nominalizare făcută de preşedinte, a declarat liderul USR, Dominic Fritz, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan pentru nominalizarea premierului. Fritz a precizat că un alt scenariu ar fi cel cu două guverne minoritare succesive, unul PNL-USR-UDMR şi un altul PSD.

„Am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor, că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR nu se mai termină. Este un blocaj resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea, USR cu consecvență, vrea să facă parte din soluții. Am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând, am făcut o propunere cu PNL și UDMR, în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să nominalizeze pe Siegfried Mureșan sau propunerea PSD, suntem deschiși să discutăm și o altă nominalizare a domnului președinte,~ a declarat Dominc Fritz.

Liderul USR a revenit cu propunerea de formare a două guverne minoritare succesive.

„Guvernul condus de viitorul premier va trebui să fie unul coerent și care să poată facă reformele necesare, ca românii să o ducă mai bine. Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR-PNL-UDMR, apoi ar putea să vină un Guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte. E încă un scenariu pe care l-am pus pe masă”, a precizat Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că alegerile anticipate nu sunt doar o opțiune teoretică, ci o oportunitate reală.

„Capacitatea Parlamentului de a forma o majoritate se testează la vot. E important să existe acest test, după aproape cinci luni. E important să avem o nominalizare, să vedem dacă acel om cu legitimitatea nominalizării, reușește să formeze o majoritate. Trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor, alegerile anticipate să nu fie doar o opțiune teoretică, ci o oportunitate reală”, a adăugat Dominic Fritz.

Editor : A.P.