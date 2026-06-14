Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la Digi24, că „ar fi o cale, de exemplu, pentru un guvern politic minoritar” format din PNL-USR-UDMR și minorități care, în anumite condiții, „să fie tolerat și de PSD, de exemplu, sau de alți parlamentari”.

„Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva pesedismului, dimpotrivă, a coabitat foarte bine în trecut. Există multă literatură despre asta și cu siguranță nu a fost ales pentru această calitate, de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția.

Din perspectiva noastră eu cred că ar fi o cale, de exemplu, pentru un guvern politic minoritar, pentru că o majoritate momentan este extrem de dificil de construit, în momentul în care și PNL și USR au exclus să mai guverneze cu PSD, alții exclud un guvern PSD-AUR. Deci e clar că o majoritate greu se va face.

De exemplu, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități care, în anumite condiții, să fie tolerat și de PSD, de exemplu, sau de alți parlamentari, ar fi o soluție în această criză. Cu siguranță nu e o soluție perfectă”, susține Dominic Fritz.

USR a decis, duminică seară, în unanimitate, să nu susţină un guvern din care face PSD și a luat act de nominalizarea lui Adrian Veştea ca premier desemnat, precizând că va convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală. „Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid”, mai arată Rezoluția Biroului Național al USR.

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Editor : Alexandru Costea