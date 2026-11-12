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Video Dominic Fritz (USR), despre planul de reformă administrativă: O bâlbâială a PSD, un spectacol cu care vor să ne țină ocupați

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că planul PSD de reformă administrativă, schițat recent de europarlamentarul Dragoș Benea, este doar un spectacol pus în scenă de social-democrați pentru ca atenția publicului să fie deviată de la faptul că nu pot livra la guvernare o serie de reforme importante. Liderul USR spune că reforma administrativ-teritorială este necesară, pentru că sunt județe care nu se pot susține singure din punct de vedere financiar, dar discuția trebuie purtată mai aplicat, mai ales în ceea ce privește zona rurală și cum poate fi aceasta dezvoltată.

Întrebat joi seară, la Digi24, cum vede planul PSD de redesenare a hărții administrative a României, președintele USR a spus că e vorba despre un spectacol menit să distragă atenția de la guvernare.

„Eu am avut, nu știu, norocul sau ghinionul să stau în primul rând la spectacolul PSD de a tergiversa o micuță reformă administrativă anul trecut, unde a fost vorba de a reduce un pic aparatele birocratice. Și am văzut acolo ce toată lumea știe. Când PSD are de ales între a reduce propriile rețele capturate, pe de o parte, sau de a îmbunătăți serviciile pentru cetățeni, întotdeauna va alege propria piele. Și de aceea, pentru mine, toată bâlbâiala PSD, faptul că se aruncă pe piață tot felul de variante, tot felul de praguri, tot felul de hărți, pentru mine doar face parte din acest spectacol al PSD-ului, prin care vor să ne țină ocupați, să vedem că nu avansează pe câteva reforme esențiale. Și atunci țin această discuție în viață, în care o să joace rolul, așa cum știm, și al opoziției, și al puterii, în același timp, cu roluri diferite, oameni diferiți din PSD”, a declarat Dominic Fritz.

Fostul primar al Timișoarei  consderă că este evident faptul că e o incercare de distragere a atenției, „dacă ne uităm și la comportament, și la propunerile de pe masă, dar și la, cum să spun, la metodă prin care se încearcă. Domnul Grindeanu a zis: gata, să facem asumarea răspunderii Guvernului. Nu așa faci o reformă profundă a țării, pentru că aici nu vorbim doar despre niște cifre, despre niște praguri, despre niște reduceri. De fapt, trebuie să discutăm cum ridicăm din nou, mai ales, zonele rurale. Acolo, reforma administrativ-teritorială, cumva, pe partea de cifre e doar o parte. Trebuie să regândim felul în care finanțăm zonele rurale, cum să ridicăm calitatea serviciilor publice. Deci, mai degrabă trebuie să discutăm despre ce câștigăm, decât despre cine pierde. Dar pentru asta, într-adevăr, e nevoie de seriozitate. E nevoie de analize, e nevoie de dezbateri la toate nivelurile, inclusiv în Parlament”.

Pe de altă parte, Fritz admite că o reformă teritorial-admistrativă este necesară.

„Evident că avem prea multe județe. Bun. Avem județe care, din punctul de vedere administrativ, managerial, financiar, nu se pot susține. Asta e evident. Am văzut deja primul PSD-ist care a zis că nu e bine. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să fiu sceptic când PSD face astfel de propuneri. Dar, da, direcția de a reduce din județe și de a crește numărul de locuitori pe UAT e ca să îmbunătățim serviciile. Evident că asta este direcția corectă”.

Întrebat cum cum îmbunătățește statul serviciile petru cetățeni dacă vor lucra mai puțini oameni pentru mai mulți oameni, Fritz a explicat că este vorba de scalarea serviciilor.

„Îmbunătățirea serviciilor ănseamnă că atunci când scalăm anumite servicii, nu mai ai nevoie în fiecare primărie de câte unul care calculează taxele. Adică munca pentru 2.000 de oameni e aceeași ca și pentru 4.000 de oameni. Și astea sunt economii care se fac, care apoi se pot investi efectiv în calitatea serviciilor mai bune, acolo unde este nevoie, pentru că acum avem viceprimari, avem un aparat administrativ de bază care nu ajunge până la oameni. Și ce avem nevoie este un aparat administrativ de bază mai mic, ca să ajungă mai multe servicii la oameni și care, într-o economie de scară, să ajungă într-o calitate mai bună, la mai mulți, la costuri mai puține”, a declarat Dominic Fritz.

Editor : B.E.

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