Dominic Fritz: USR e gata să facă echipă într-un guvern minoritar. Avem nevoie urgent de consultări transparente

Preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite că este nevoie urgent de consultări „transparente”, după ce Guvernul Veştea nu a întrunit votul majorităţii parlamentare. El reiterează că USR este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar.

„După haosul iresponsabil şi înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize şi fără înţelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curăţenie şi o viaţă mai bună”, a scris liderul USR, luni, pe Facebook.

Potrivit acestuia, cei care au încercat să convingă că au voturile necesare pentru învestirea Guvernului, iar apoi s-au umilit „în faţa extremiştilor” au dat dovadă de „dispreţ” faţă de români.

„Şi proşti, şi fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetăţeni. Aroganţa cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în faţa extremiştilor pentru nimic, trădează fix acelaşi dispreţ pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilităţii, Nordis, inflaţia şi cutiile de pantofi cu bani. Cei mai mulţi dintre noi sunt sătui de nedreptate şi este atât de uşor să cadă pradă unor vorbe frumoase. După şase ani ca primar al Timişoarei, ştiu sigur că este nevoie de echipă dacă vrem să facem dreptate. Nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară. Miniştrii USR au dovedit că se poate”, adaugă Dominic Fritz.

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Editor : A.C.