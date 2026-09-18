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Video Dominic Fritz: USR îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. „Vom fi deschiși pentru discuții inclusiv cu PSD”

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fritz cu muresan
Dominic Fritz. Captură video Digi24
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Din articol
„Ne propunem să formăm un guvern serios și coerent”

USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și este pregătit să discute inclusiv cu PSD condițiile în care social-democrații ar putea susține viitorul Executiv, a declarat vineri președintele USR, Dominic Fritz. El spune că România are nevoie de un guvern „serios și coerent”, chiar dacă acesta va fi unul minoritar.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, a făcut declarații vineri alături de liderii partidelor care îl susțin – PNL, USR și UDMR.

„USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească încrederea oamenilor că România poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a vorbit despre tensiunile din societate, pe care le-a pus pe seama blocajului politic prelungit, a situației economice și a discursului bazat pe ură.

„Știm că există extrem de multă tensiune în societate, tensiune, pe de o parte, creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp, tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români care au suferit în urma inflației mari și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democrației noastre și îi sperie pe mulți cetățeni”, a afirmat Fritz.

„Ne propunem să formăm un guvern serios și coerent”

Președintele USR a afirmat că viitorul Executiv ar trebui să aibă o „viziune clară și pozitivă pentru România”, bazată inclusiv pe încrederea în sectorul privat.

„Tocmai de aceea ne propunem să formăm un guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, o viziune care nu este bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încredere în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat, o viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România, unde discursul urii ne-a dezbinat”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a susținut că formarea unui nou guvern este mai importantă decât „jocurile tactice și politice” și a arătat că USR este pregătit să susțină inclusiv formula unui Executiv minoritar.

„Credem că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că, dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine”, a spus liderul USR.

Dominic Fritz a anunțat că USR va lucra alături de Siegfried Mureșan la definirea programului viitorului Executiv și că partidul este deschis, în următoarele zile, inclusiv discuțiilor cu PSD privind o eventuală susținere a Guvernului.

„Tocmai de aceea vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni, unde, evident, nu începem de la zero, ci avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR și, evident, că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România”, a declarat Dominic Fritz.

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Editor : M.I.

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