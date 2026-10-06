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Exclusiv Dominic Fritz: USR nu va vota guvernul Luca Niculescu, dacă va include miniștri PSD. Ce spune despre un cabinet tehnocrat

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TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz. Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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Președintele USR, Dominic Fritz, a spus la Digi24 că partidul său nu va vota guvernul Luca Niculescu, dacă acesta va include miniștri de la PSD. În ceea ce privește un cabinet tehnocrat, el spune că există riscul ca acesta să fie „pus în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei”.

„Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Și pentru noi, întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, va lua deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține”, a spus Fritz.

„Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern. Pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament. Asta este majoritatea PSD-AUR și nu poate să existe un guvern, pe de o parte, și o majoritate care decide altfel într-o altă parte.

„E vorba despre cum funcționează democrația noastră. Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care poate să vină cu amendamente. Și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului”, a adăugat el.

„Democrația funcționează cu niște principii. Și un principiu important este asumarea, transparența și responsabilitatea. Cine are puterea trebuie să fie și... să putem să-l tragem la răspundere. Cu ce echipă de miniștri va veni Luca Niculescu și pe cine vor putea românii să tragă la răspundere atunci când acest guvern nu va face reforme, nu se va lupta pentru justiție independentă, nu va scădea deficitul, ca să mai oprim din inflație? Toate aceste lucruri, încă o dată, trebuie să fie clare, pentru că altfel cetățenii la vot nu pot să tragă concluzii”, a continuat președintele USR.

El a adăugat că dacă în guvernul Niculescu vor fi miniștri PSD, USR nu va vota acest cabinet. În ceea ce privește un guvern tehnocrat, Fritz a spus: „Și dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat, dacă de fapt Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior? Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziile politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei, și în rest toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament”.

Editor : M.B.

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