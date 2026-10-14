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Dominic Fritz: USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari

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Dominic Fritz. Foto: USR
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Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, miercuri, după ce Sorin Grindeanu a anunțat că PSD intră la guvernare cu 11 miniștri propuși, că „USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”. 

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD.  

Da, România are nevoie de un guvern. Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț. 

Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască - și asta, în timp ce capturează justiția. 

USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat. 

Mai ales că știm că se poate guverna și altfel. În mai puțin de un an, Radu Miruță și Irineu Darău au reușit să salveze 5 fabrici și șantiere și mii de locuri de muncă. Oana Țoiu a susținut și zilele trecute, la Consiliul Afacerilor Externe, sancțiuni pentru peste 1.500 de persoane și organizații din Rusia. Diana Buzoianu oprește robinetele cu bani publici, în plânsetele lui Sorin „ceasul” Grindeanu.  

Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament. Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că „îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place”. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne. 

Voi propune Comitetului Politic al USR în ședința de vineri ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu”, a declarat Dominic Fritz, potrivit mesajului transmis de USR. 

Sorin Grindeanu a anunțat oficial, miercuri seară, că PSD va intra în Guvernul condus de Luca Niculescu și a prezentat cele zece priorități pentru viitorul executiv, dar și lista miniștrilor social-democrați. 

Aceștia sunt: Marian Neacșu (PSD) - Vicepremier / Ministerul de Interne; Florin Manole (PSD) - Ministerul Muncii; Alexandru Rogobete (PSD) - Ministerul Sănătății; Alexandru Stoica (PSD) - Ministerul Dezvoltării; Radu Marinescu (PSD) - Ministerul Justiției; Florin Barbu (PSD) - Ministerul Agriculturii; Ovidiu Popa (PSD) - Ministerul Transporturilor; Radu Oprea (PSD) - Ministerul Apărării; Natalia Intotero (PSD) - Ministerul Mediului; Daniel Zamfir (PSD) - Ministerul Economiei; Mihai Ghigiu (PSD) - Ministerul Fondurilor Europene. 

Editor : Alexandru Costea

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