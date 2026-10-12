Dominic Fritz: USR nu votează un guvern cu miniștri social-democrați. „PSD nu pleacă așa ușor de la putere”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu că USR nu își schimbă poziția și nu va vota un guvern în care să fie miniştri PSD. În schimb, Fritz a spus că s-ar uita cu deschidere la varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD”, a declarat Dominic Fritz luni, după discuţiile cu Luca Niculescu.

„Nu vom prelungi această agonie, nu vom face aranjamente de culise, românii merită un guvern asumat și la vedere, care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face. Asta pentru noi înseamnă: că avem nevoie de o coerență a programului, nu se poate să promitem să respectăm toate țintele de deficit și traiectoria bugetară a României și să promitem, cum face PSD, tot felul de lucruri și să blocăm orice reformă (...) Nu vom putea face parte dintr-un guvern care nu își asumă o linie clară, reforme, combaterea creșterii prețurilor și un stat de drept funcțional”, a mai spus Dominic Fritz.

„Vedem că s-au îndeplinit toate condițiile puse de Constituție pentru convocarea alegerilor anticipate. Dacă acest Guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, ca să existe apoi o majoritate PSD-AUR, cea mai corectă varianta sunt alegerile anticipate. Nu ne este teamă de votul românilor, am ajuns într-un punct în care nu putem avea un Guvern care este sâmburele haosului.”

El nu vede posibilă o rotativă între PSD și PNL-UDMR-USR.

„Propunerea noastră a fost făcută de câteva luni (...) Această ofertă rămâne pe masă. Dacă PSD va fi primul, va fi și ultimul, pentru că PSD nu pleacă așa ușor de la putere. PSD nu a respectat acordul politic și a făcut o majoritate cu AUR, care a crescut prețurile.”

În schimb, USR ar susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

„Singurul Guvern politic pe care am putea să îl susținem este un Guvern cu miniștri PNL-USR-UDMR. A declarat domnul Grindeanu că ar vota un astfel de Guvern”, a mai arătat Dominic Fritz.

Editor : B.P.