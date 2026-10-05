Dominic Fritz: USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine pe Luca Niculescu

USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine pe Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru, a anunțat, luni seară, Dominic Fritz, subliniind că USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau „controlat” de PSD.

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuţia profesionistă a misiunilor care i-au fost încredinţate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate aşa cum au livrat miniştrii USR”, a afirmat Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

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Liderul USR a adăugat că decizia privind o eventuală susţinere a guvernului condus de Niculescu va fi luată în forurile statutare ale partidului.

„Un lucru este însă clar: USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi 'independent'. România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată ţara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a mai scris Dominic Fritz.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Editor : A.P.