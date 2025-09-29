Live TV

Dominic Fritz: „Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin”

Data publicării:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Preşedintele USR Dominic Fritz afirmă, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, că victoria partidului fondat de Maia Sandu este „o palmă răsunătoare” pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi „prietenii lui de pe meleagurile noastre”.

„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democraţia fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează şi pe noi”, a scris Dominic Fritz luni, pe Facebook.

În opinia lui, moldovenii au înţeles miza existenţială şi s-au mobilizat din nou.

„Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepţi”, comentează liderul USR.

Fritz afirmă că trebuie să fim recunoscători şi ⁠Maiei Sandu.

„Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europă. Cu acest rezultat, a devenit definitiv unul dintre cei mai importanţi lideri europeni”, explică preşedintele USR.

El consideră că trebuie să fim recunoscători şi instituţiilor de securitate si de ordine publică din Republica Moldova, care au apǎrat statul de drept şi democraţia ”cu o hotărâre şi un profesionalism pe care uneori ni l-am dori şi în România”.

„Şi dacă tot ⁠începe summitul de la Timişoara azi, despre extinderea UE: ţara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numeşte Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca şi ei de noi. Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!”, conchide Dominic Fritz.

Cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. Prezența ridicată la urne, atât în țară cât și în diaspora, a confirmat miza uriașă a acestor alegeri, în urma cărora Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament.

După numărarea a 99,91% din secțiile de votare (2.272 de secții din 2.274), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% (791.042 voturi), potrivit Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova.

„Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,19% (381.489 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,97% (125.660 voturi).

„Partidul Nostru” a strâns 6,20% (97.849 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) are 5,62% (88.675 voturi).

