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Dominic Fritz: Voi rămâne timişorean implicat şi preşedinte USR. Mă voi bate în continuare cu caracatiţa care sufocă România

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Dominic Fritz. Foto: Facebook
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Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, transmite duminică, după o întâlnire cu simpatizanţii şi colegii din USR, că proiectele Timişoarei vor continua sub coordonarea celor doi viceprimari USR, Ruben Laţcău şi Paula Romocean, şi a administratorului public Matei Creiveanu, iar el va rămâne timişorean implicat şi preşedinte USR şi, din aceste poziţii, se va bate în continuare cu caracatiţa care de 36 de ani sufocă România.

„Am primit mii de mesaje în ultimele zile: ce se întâmplă mai departe? M-am întâlnit azi cu prieteni, colegi din USR, simpatizanţi, timişoreni simpli care încă mai cred în dreptate. M-am bucurat să le pot răspunde întrebărilor. În Primărie în ultimii ani am construit o echipă solidă şi un sistem de lucru care vor duce mai departe munca începută”, scrie primarul Timişoarei pe Facebook.

Dominic Fritz anunţă că proiectele Timişoarei vor continua sub coordonarea celor doi viceprimari USR, Ruben Laţcău şi Paula Romocean, şi a administratorului public Matei Creiveanu.

„Timişoara rămâne pe mâinile bune ale echipei mele. Răbdarea oamenilor va fi în continuare testată de atâtea şantiere, absorbţia de fonduri europene va continua, noi poduri vor fi construite, şcoli modernizate şi transportul public mai eficient. Eu voi rămâne timişorean implicat. Şi preşedinte USR. Şi din aceste poziţii mă voi bate în continuare, împreună cu voi, cu caracatiţa care de 36 de ani sufocă România. Speranţa că împreună suntem contra-forţa la această mafie este crucială. Dar ştim cu toţii că nu este suficient să ne luptăm de la o zi la alta. Avem nevoie să fim cât mai mulţi ca să putem schimba regulile jocului. Iar pentru asta e nevoie de fiecare dintre voi. Nimeni nu poarte rămâne pe margine”, mai transmite Fritz. 

El îi invită pe cei care vor să se implice să îşi lase datele de contact pe site-ul său. 

„Dacă vrei să te implici, lasă-mi datele de contact pe DominicFritz.ro ! Înainte, împreună”, spune Dominic Fritz. 

Editor : Liviu Cojan

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