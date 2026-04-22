Dominic Fritz: Vor exista discuţii cu parlamentari neafiliaţi și din partide mai mici. „Tragem linie la o colaborare formală cu AUR”

dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că formaţiunea este dispusă să discute cu parlamentari neafiliaţi şi cu cei de la partide mai mici pentru o susţinere a guvernului condus de Ilie Bolojan din care PSD nu va mai face parte, dar exclude ideea unei colaborări „formale” cu AUR.

„Cu siguranţă în zilele următoare vor exista discuţii cu parlamentari neafiliaţi, cu parlamentari din partide mai mici care îşi doresc să arate o responsabilitate faţă de această ţară”, a declarat Dominic Fritz miercuri seară, după consultările de la Cotroceni, întrebat fiind cu cine va face noua coaliţie majoritate parlamentară fără PSD.

El a subliniat că USR, dispusă să discute cu parlamentari neafiliaţi sau din partide politice mai mici, nu va purta tratative cu AUR, la modul formal.

„Să vorbim cu parlamentarii, asta este clar, dar şi noi tragem linie la o colaborare formală cu partidul AUR”, a precizat Dominic Fritz, potrivit News.ro.

Întrebat dacă prin această atitudine USR încurajează traseismul politic, pe care în trecut l-a criticat, Fritz a răspuns: „USR vede realitatea politică în aceste zile. Cel mai important este să nu pierdem banii, să putem continua reformele şi să protejăm prosperitatea românilor şi bineînţeles că pentru asta trebuie să vedem realităţile în ochi şi nu putem să trăim într-o realitate paralelă şi tocmai de aceea suntem forţaţi acum şi noi să purtăm discuţii cu toţi cei care au fost aleşi tot de români”.

Citește și: Dominic Fritz: L-am asigurat pe preşedinte că îl susţinem pe premierul Ilie Bolojan

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
3
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
5
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu spune că există o cale de împăcare cu PSD, dar cu anumite condiții: „Dacă își revin, am putea negocia”
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Calm și vom trece prin asta”
ciucu bolojan
Ciprian Ciucu spune că Nicușor Dan nu a adus în discuție varianta fără Ilie Bolojan: „Noi avem două opțiuni. Ambele îl includ”
Dominic Fritz.
Dominic Fritz: L-am asigurat pe preşedinte că îl susţinem pe premierul Ilie Bolojan
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultările cu „partidele pro-occidentale” s-au încheiat. Nicușor Dan: Fiecare partid care a venit a exclus expres o guvernare cu AUR
Recomandările redacţiei
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan: Direcţia în care merge România e corectă, economia se...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Casa Albă: Nu a fost stabilit...
ilie bolojan
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider...
Ultimele știri
Noul guvern al Ungariei promite să desecretizeze arhivele poliţiei secrete din perioada comunistă
Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu slăbește Europa. Ce așteaptă Turcia de la NATO
Ciucu spune de când a început războiul PSD cu Bolojan: O „strategie a PSD de a submina guvernarea din interior”
Citește mai multe
