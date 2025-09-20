Dominic Fritz vrea desființarea agențiilor și instituțiilor fără rost. Ce spune despre reforma administrativă

Președintele USR susține că o bună parte din puterea economică a României este „consumată de un stat supraponderal”, iar din acest motiv este nevoie de reforme și desființarea mai multor agenții și instituții inutile. De asemenea, Dominic Fritz vede necesară și digitalizarea ANAF și înființarea ueni comisii care să se ocupe de reforma administrativă.

„În primul rând, o bună parte din puterea economică a României este consumată de un stat supraponderal şi de aceea noi susţinem orice fel de reforme care reduc amprenta financiară a statului în bugetul României. Asta înseamnă că trebuie să desfinţăm anumite instituţii şi agenţii care nu şi-au niciun rost. (...) Avem, de exemplu, o instituţie care a fost creată special ca să dea un aviz pentru vaporetele care circulă pe Bega în Timişoara, care există până în ziua de azi cu oameni bine angajaţi, dar de când au dat avizul nu prea mai au un obiect de muncă”, a declarat Dominic Fritz, într-o conferință de presă.

Dominic Fritz susține necesaritatea digitalizării ANAF, mai ales în ceea ce privește practica de rambursare a TVA.

„Noi credem că practica de rambursare, de exemplu, a TVA-ului, care momentan este intransparent, foarte greu predictibil pentru firme, este o frână în economie şi de aceea facem un apel să existe un sistem aleatoriu cu un robot digital care alege în ce ordine sunt rambursate şi chiar ar putea să existe un registru digital public în acest scop, ca toată lumea să poată urmări ce este rambursat în ce ordine. Pentru că firmele au nevoie de o mai mare predicbilitate”, a afirmat Fritz.

O altă măsură pe care președintele USR o propune este listarea la bursî a mai multor acțiuni ale companiilor de stat.

„Pe partea de teme pe care statul trebuie să le facă, vedem şi un mare potenţial în listarea la bursă a mai multor acţiuni din companiile de stat. Această temă a fost răstălmăcită de către izolaţionişti şi extremişti care vin cu acele gogoşi gen că cineva vrea să vândă România şi prin astea ei sunt de fapt avocaţii celor care vor ca statul să ţină ghearele lui pe aceste companii, care multe dintre ele sunt complet, fără niciun fel de rezultat pentru cetăţeni. Şi de aceea, de o parte, trebuie acolo unde companiile funcţionează, trebuie să scoatem mai multe participaţiuni la bursă”, a declarat Fritz

Fritz: Discuția despre reforma administrativă s-a transformat în târg

În ceea ce privește discuțiile despre reforma administrativă, Dominic Fritz susține că aceasta s-a transformat „într-un mic târg” și propune crearea unei comisii care să lucreze la o reformă în acest sens în care se discute despre comasarea unor comune mici și gestionarea zonelor metropolitane.

„Aş vrea scurt să spun ceva despre discuţia despre reforma în administraţie locală, care s-a transformat, din păcate, în ultimele săptămâni, într-un mic târg despre, nu ştiu, dacă dăm afară 10-15% şi aşa mai departe”, susține Dominic Fritz.

USR a venit și cu propunerea înfințării unei comisii cu experți, parlamentari și primari care să lucreze la o reformă administrativă.

”Noi, USR, de mai mult timp, dar şi acum propunem să se creeze o comisie interdisciplinară cu experţi, cu parlamentari, cu primari care să lucreze la o reală reformă administrativă şi da, bineînţeles că acolo intră şi întrebarea comasării unor comune mai mici care să-şi împărtăşească din sarcini administrative. Şi da, acolo trebuie să vorbim şi despre felul în care putem să gestionăm mai bine zonele metropolitane.

Editor : Andreea Rubica